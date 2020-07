Mockrehna hofft auf Leader für Spielplatz, Kegelanlage und Kita

Mockrehna

Mockrehna hat in puncto Leader-Dübener-Heide-Förderung eine Großoffensive gestartet und mit der jüngsten Gemeinderatssitzung für drei weitere Projekte vorbehaltlich der Bewilligung von Mitteln aus dem Regionalbudget außerplanmäßige Auszahlungen beschlossen, um die Eigenmittel zu sichern. 80 Prozent Förderung sind möglich, maximal bis 20 000 Euro. Die Auswahlsitzung findet am 15. Juli statt.

Kita Sonnenschein Mockrehna

Überplanmäßige Auszahlung von 1696 Euro für Kita Sonnenschein Mockrehna: Hier soll das Beleuchtungssystem erneuert werden. Die vorhandene Beleuchtung in Gruppen-, Schlafräumen und Flur besteht aus Schienensystemen und Rohrsystem, ist störanfällig und bereits dauerhaft ausgefallen. Nun soll ein Tragsystem mit LED-Leuchtenträgern montiert werden. Die rund 19 000 Euro teure Maßnahme war Bestandteil des Haushaltsplanes 2019/2020, jedoch reichen die bisher geplanten Mittel nicht aus. Die Kita hat eine Kapazität von 66 Plätzen (24 Kinderkrippe, 42 Kindergarten), mit 6 Plätzen für Kinder mit Behinderung und ist zu 100 Prozent ausgelastet. Für Dominik Moritz (FWG) Anlass, nachzuhaken, ob die Gemeinde angesichts der Bautätigkeit eine Kapazitätserweiterung erwäge. Dem ist so, im Herbst ist dies Thema im Gemeinderat, so Bürgermeister Peter Klepel (parteilos).

Anzeige

Kegelsportanlage in Langenreichenbach

Außerplanmäßige Auszahlung von 33 600 Euro für Kegelsportanlage am Dorfgemeinschaftshaus in Langenreichenbach: Die über 25 Jahre alte Anlage hat im Trainings- und Wettkampfbetrieb immer häufiger technische Probleme. Auch hinsichtlich der 120-Wurf-Regel soll sie modernisiert werden, damit die Sportler weiter am Spielbetrieb der Kreisklasse teilnehmen können. Betrieben wird die Anlage vom Sportverein SV Blau-Weiß Langenreichenbach, der 67 Mitglieder hat. Die Sektion Kegeln will neben den Eigenmitteln in Höhe von 13 600 Euro in Eigenregie die Entkernung und Entsorgung der Kegelsportanlage vornehmen.

Weitere LVZ+ Artikel

Spielplatz Strelln

Verschiebung der Eigenmittel für „Erweiterung/Neugestaltung des öffentlichen Kinderspielplatzes in Strelln“ in den Etat 2019/20 und damit die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 26 955 Euro: Der 1993 überwiegend aus Holz errichtete an der Mühlbergstraße ist der einzige frei zugängliche Spielplatz des Ortes – mittlerweile aber zeitlich überholt. Dieser soll jetzt erweitert werden. Neu errichtet werden sollen Viereckturm, Spielkombination, Parkbank, Dreifach-Reck und Schaukel. Es wurden Elemente zum Schaukeln, Klettern, Rutschen, Hangeln, Balancieren und Turnen ausgewählt. Die Deckung der Eigenmittel in Höhe von 6955 Euro soll aus der Investition 2. Bauabschnitt der Kreisstraße in Strelln erfolgen. Bisher gibt es dafür keine Planung zum Umsetzungszeitpunkt und keinen Fördermittelbescheid.

Von Kathrin Kabelitz