Mockrehna kämpft um Status Grundzentrum

Ohne den Status Grundzentrum kann Mockrehna nicht – und will es vor allem nicht. Die Pumphut-Gemeinde behält sich rechtliche Schritte vor, sollte der Regionalplan Westsachsen nur Belgern, Beilrode und Dommitzsch mit diesem Titel belegen. Das sagt der überarbeitete Entwurf aus, zu dem die Gemeinde jetzt Stellung nimmt.

Förderung geht verloren

Verwaltungsmitarbeiterin Elena Werner, die maßgeblich das Antwortschreiben an den Regionalen Planungsverband erarbeitet hatte, benannte klipp und klar den Knackpunkt: Wird Mockrehna kein Grundzentrum, geht vieles an Förderung von Land oder Bund verloren. Die Gemeinde habe sachlich alles aufgeführt, was für sie wichtig sei, „einiges weniges sei beachtet worden, das große Ziel aber nicht.“ Hinzu komme, dass Mockrehna mit dieser Einordnung einen „weißen Fleck“ auf der Landkarte darstelle, weil es keinem Grundzentrum angegliedert ist.

Potenzielle Investoren springen ab

Ohne den Status sieht sich die Kommune zudem in weiteren Bereichen ausgebremst, so bei der Erweiterung von Verkaufseinrichtungen, Wohnbebauung oder Zuzug. Selbst potenzielle Investoren schrecke der fehlende Status ab, machte Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) deutlich. Wirtschaftsunternehmen siedelten lieber um, als zu erweitern. Er sieht Mockrehna klar im Nachteil und lässt deutlich durchblicken, was er vom Entwurf hält. Genau genommen erfülle keine der vier Gemeinden die Voraussetzungen als Grundzentrum. Etwas sarkastisch kommentierte er daher die offenbar angestellten Überlegungen. Belgern-Schildau hätte es mit der Fusion eh nicht einfach, Beilrode liege hinter der Elbe und Dommitzsch sei klein und schwach.

Und Mockrehna? „Wie hat es Detlef (Bölke, Gemeinderat, d. Red.) vorhin gesagt: Ihr seid gut genug, ihr könnt euch selbst aus dem Dreck ziehen.“ Es stimme zwar, dass sich die Gemeinde wirtschaftlich gut entwickelt habe, was, so Robert Schübel ( CDU), der Planungsverband als einen Grund dafür ausmacht, warum Mockrehna den Titel nicht brauche. Aber irgendwann sei diese Entwicklung am Ende, eine Ausweisung als Grundzentrum könne weitere Impulse setzen. In der Stellungnahme bringen es die Mockrehnaer deutlich auf den Punkt: „Wir fordern, auch Mockrehna als Grundzentrum in der Planungsregion Leipzig-Westsachsen aufzunehmen.“

Ausweisung der Überschwemmungsgebiete bringen Nachteile

Ein weiterer Knackpunkt: Für Teile der Ortschaften Schöna und Klitzschen sowie die Ortslage Audenhain sind im Entwurf große Überschwemmungsgebiete ausgewiesen. „Das würde bedeuten, dass dort nicht gebaut werden darf“, so Elena Werner. Problematisch könnte das selbst bei geplanter Modernisierung oder Ausbau werden.

Wie weiter mit dem Munitionsdepot?

Und um noch ein Dauerthema ging es – das ehemalige Munitionsdepot Strelln. Zwar wurde das Areal zwischenzeitlich als Fläche für Naturschutz ausgewiesen, mittlerweile ist es aber wieder Vorhaltefläche für die Bundeswehr. Schlechte Vorzeichen für einen möglichen Verkauf, den der Eigentümer Bundesanstalt für Immobilienaufgaben anstrebt. Entwicklungen, dass sich hier Industrie oder Handel ansiedeln könnten, werden so ausgebremst. Das Gebiet werde sicher demnächst ausgeschrieben, so Klepel. Ein Investor, der etwas anderes als eine militärische Nutzung plane, müsste ein „Regionalplan-Änderungsverfahren“ anschieben, was nach Aussage von Fachleuten „mindestens fünf Jahre und viel Geld kostet“. „Schlussendlich wird dies wohl auf Jahre eine Bunkerruinenanlage bleiben“, so seine Befürchtung.

