Mockrehna

EnviaM und die Gemeinde Mockrehna haben einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Der Vertrag tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und endet nach 20-jähriger Laufzeit am 31. Dezember 2041. Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) unterzeichnete am Dienstag den Vertrag in Mockrehna. „EnviaM ist regional aufgestellt und hat im vergangenen Konzessionszeitraum gut mit unserer Gemeinde zusammengearbeitet. Das gab den Ausschlag für eine Verlängerung des Wegenutzungsvertrages“, sagte Klepel. Im Februar hatte der Gemeinderat der weiteren Zusammenarbeit zugestimmt.

Gemeinde erhält jährliche Konzessionsabgabe

Mit einem Stromkonzessionsvertrag erlauben Kommunen dem Energiedienstleister die Nutzung ihrer öffentlichen Wege und Straßen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhalten die Kommunen jährlich eine Konzessionsabgabe. In Mockrehna sind dies rund 120 000 Euro. EnviaM versorgt hier eine Fläche von rund 116 Quadratkilometern und über 5000 Einwohner mit Strom.

Investitionen in Mockrehnas Stromnetz

Die EnviaM-Gruppe investiert zudem in die Infrastruktur der Gemeinde. Der Verteilnetzbetreiber Mitnetz Strom verbessert die Versorgungssicherheit und Schaltfähigkeit des Netzes. In Mockrehna werden bis voraussichtlich Ende November für die Erschließung des Wohngebietes Am Gassenteich rund 230 Meter Niederspannungskabel und 14 Kabel-Hausanschlüsse verlegt. Das Bauvolumen beträgt rund 25 000 Euro.

Von LVZ