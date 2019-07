Mockrehna

Knapp ein Jahr nach dem Tod des Mockrehnaer Allgemeinmediziners Peter Geus sucht die Pumphut-Gemeinde weiter nach einem neuen Hausarzt. Die Bemühungen, in die neben Bürgermeister Peter Klepel vor allem Ortsvorsteher Bernhard Wagner und Rosel Süptitz-Müller vom Seniorenzentrum eingebunden sind, verliefen bisher erfolglos.

Patienten haben derzeit lange Anfahrtswege zu Ärzten

Die Patienten müssen derzeit Ärzte in Audenhain, Röcknitz, Doberschütz, Torgau und Eilenburg aufsuchen und lange Anfahrtswege auf sich nehmen. Klar ist: Es muss bald eine Lösung her. Erst am Dienstag gab es eine weitere Gesprächsrunde, unter anderem mit der Kassenärztlichen Vereinigung. „Die Liste mit den zehn Ärzten, die nach Mockrehna kommen wollen, haben sie nicht mitgebracht, das war auch nicht zu erwarten“, sagte Ortsvorsteher Bernhard Wagner, der das erkennbare Bemühen der KV dennoch positiv benannte. Die von der Gemeinde offerierte Zweigstellen-Idee, für die sich ein Arzt aus der Umgebung bereit erklärt hatte, funktioniere so nicht, auch aus betriebswirtschaftlichen und bürokratischen Gründen. Das Budget für die Hauptpraxis würde mit der Zweigstelle nicht zwangsläufig höher, der in Frage kommende, angestellte Assistenzarzt könne die Praxis nicht allein leiten.

Ausgebildeter Facharzt wäre die Lösung für Mockrehna

„ Mockrehna wird wieder einen Hausarzt haben – wenn wir einen ausgebildeten Facharzt finden, möglich auch in einem Anstellungsverhältnis. Dann wäre das hier wieder eine richtige Niederlassung“, so Wagner. Alle in diesen Prozess einbezogenen Beteiligten unterstützen dies, auch die KV bewerbe die Stelle. Dass es junge Ärzte aus dem Leipziger Gebiet eher weniger aufs Land zieht, weiß man in Mockrehna, will das aber so nicht auf sich beruhen lassen. In einem Flyer, der jetzt kurzfristig entworfen wird, wollen Wagner und Co. „die Vorzüge von Mockrehna aufzeigen und damit sagen: Warum soll ein Arzt aufs Land, warum nach Mockrehna kommen.“ Wenn im September bei der KV die nächste Veranstaltung zu Nachfolge-Regelungen von Praxen stattfindet – erfahrungsgemäß nehmen daran viele junge Ärzte teil – soll dieser Flyer verteilt werden. Zudem werde eine Ärztin aus der Region vor Ort sein, die Vorzüge eines Landarztes hervorhebt.

Mockrehna braucht eine neue Praxis oder ein Ärztehaus

Bernhard Wagner machte zudem klar: Sollte sich kurzfristig jemand finden, wird Mockrehna eine Raum-Lösung finden, selbst wenn diese nur vorläufig ist. „In den nächsten zwei, drei Jahren brauchen wir hier eine neue Arztpraxis oder ein Ärztehaus, bevorzugt über Investoren – hier gab es schon erste Gespräche – oder die Gemeinde.“ Wagner macht da auch Druck: „Entweder wir finden dieses Jahr noch einen Investor oder wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen.“

Von Kathrin Kabelitz