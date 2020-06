Mockrehnaer Räte wollen Tempo 30 auf Umleitungsstrecken

Strelln

Wenn ab 6. Juli die Ortsdurchfahrt Mockrehna gebaut wird, wird der Verkehr der B 87 großräumig umgeleitet – der Verkehr fließt dann über Strelln und Audenhain, in der Gegenrichtung über Süptitz und Wildenhain. Wie steht es um die Baustellen in Wildenhain und vor allem Strelln, wollte ein Anwohner zur Fragestunde im Gemeinderat wissen. Er sei kurz zuvor in Strelln gewesen: „Dort sieht es noch stark nach Baumaßnahme aus.“ Beide Baustellen werden voraussichtlich rechtzeitig fertig.

Gehwegbau macht Baumaßnahme teurer

Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) bestätigte in diesem Zusammenhang auf Anfrage von Detlef Bölke (FWG), dass die Baukosten für die Ortsdurchfahrt Strelln gestiegen sind. Der Langenreichenbacher hatte mit Blick auf die Mehrausgaben für den Gehweg von einer sicher „nicht unerheblichen Summe“ gesprochen, die da anfallen dürfte. Von Baugrund- und Standsicherheitsproblemen war die Rede, der Gehweg habe zusätzlich stabilisiert werden müssen. Eine Summe, so Klepel, könne er aber noch nicht benennen, der Nachtrag sei noch nicht vom Planer und Landratsamt geprüft worden.

Tempo 30 auf Umleitungsstrecken

Wegen der über mehrere Ortslagen geplanten großräumigen Umleitung drängten Mockrehnas Räte darauf, beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr für die betroffenen Ortslagen eine Tempo-Reduzierung geltend zu machen. Diese solle, so regten Robert Schübel ( CDU) sowie Lothar Haupt (FWG) an, auf Tempo 30 festgelegt werden.

