Mockrehnaer Sagengestalt: Auf den Spuren des zaubernden Müllerburschen Pumphut

Mockrehna

An der Grundschule in Mockrehna kennt sie sicher jedes Kind, die Pumphutsage. Demnach soll der Pumphut auf der Durchreise auch Mockrehna einen Besuch abgestattet haben. In einer Gaststube soll er mit seinem Schlichtbeil und seinen Verwünschungen denjenigen offenbart haben, der im kommenden Jahr die meisten Rügegelder zahlen muss, weil er seine Felder nicht gut bestellt und gepflegt hat. Die Rügegelder wurden dann gemeinsam im Gasthaus ausgegeben. Bei dem entlarvten Betrüger handelte es sich um den Mockrehnaer Windmüller, der neben seiner Mühle auch einige Felder besaß und sich nicht gut um sie kümmerte.

Außerdem zog der Müllerbursche Pumphut auch noch den Zorn der anderen Gesellen auf sich, da er den jungen Frauen im Ort den Kopf verdrehte. So dauerte es nicht lange, bis ein anderer Müller eintraf, der die Geschichten von den Zauberkräften des Pumphut kannte und alle in der Gaststube aufforderte, dem Pumphut das magische Beil zu nehmen. Sie jagten Pumphut durch das Dorf. Doch als sie ihn eingekreist hatten, rief er „Ihr sollt das Beil haben, solange ihr es wollt“ – und dann warf er es gegen den Kirchturm, wo das Beil auch heute noch in 13 Meter Höhe steckt. Der Pumphut selbst verschwand unter einem Stein. Und seither hat ihn niemand mehr in Mockrehna gesehen.

Viele verschiedene Varianten

Es gibt auch andere Varianten der Sage, nach denen der Pumphut in Mockrehna gestorben sei, als er das Beil warf. Doch Gabriele Otto zuckt nur mit den Schultern: „Es gibt viele Erzählungen. Ich kenne es so: Der Pumphut hat das Beil geworfen und während alle staunend hinterher schauten, hat er sich aus dem Staub gemacht.“ Die Vorsitzende des Heimatvereins Mockrehna kennt den Wert der Sage für die Region: „Man sieht immer mal wieder Leute die wegen der Sage hierher kommen, sich den Kirchturm anschauen oder auch das Denkmal.“

Gabriele Otto, Vorsitzende des Heimatvereins vor dem Pumphut Denkmal in Mockrehna. Quelle: Juliane Staretzek

Dafür ist der Pumphut in Wilthen bekannt.

Doch nicht nur in Mockrehna hat der Pumphut seine Spuren hinterlassen. Während in Mockrehna ein Denkmal und das Beil im Kirchturm an ihn erinnern, gibt es in Wilthen im Landkreis Bautzen einige Figuren entlang des 18 Kilometer langen Rundwanderweges Pumphutsteig. In der Wilthener Version des Pumphutes steckt die Zauberkraft im namensgebenden Hut. Ein breitkrempiges Exemplar, wie es die Pumpenbauer trugen. Der Hut ist blau und mit einem gelben Band versehen.

Eine Pumphut Figur begrüßt direkt am Wilthener Bahnhof die Gäste der Stadt. Quelle: Juliane Staretzek

Der Pumphut auf dem Mönchswalderberg steht zu Fuße der Bergbaude an der Gaststätte Jägerhaus. Dort entlang geht auch der Pumphut Rundwanderweg. Quelle: Juliane Staretzek

So unterscheiden sich die beiden

Neben dem Ursprung der Zauberkraft unterscheiden sich die Darstellungen des Martin Pumphut. Während er in Wilthen eher wie ein Männchen dargestellt ist, sieht das Denkmal in Mockrehna doch einem wackeren Müllerburschen ähnlich. „Wir haben uns für diese Darstellung für das Denkmal entschieden“, erklärt Gabriele Otto. „Der Pumphut hat den jungen Damen in der Sage den Kopf verdreht, deswegen passt ein junger Mann besser als ein spitzhütiges Männchen.“ An der Grundschule in Mockrehna findet sich jedoch auch die niedliche Darstellung des Pumphutes.

Das Wandbild an der Pumphut Grundschule von Mockrehna zeigt den Pumphut Quelle: Juliane Staretzek

Einig sind sie sich zumindest in folgendem Punkt: Martin Pumphut ist Müllergeselle und viel auf Wanderschaft. Ihm werden in den Erzählungen Zauberkräfte nachgesagt, die er zweierlei einsetzt. Sollten Leute mit Geiz und Betrügerei andere täuschen wollen, schlägt er ihnen ein Schnippchen. Andere wiederum unterstützt er, allerdings nur, wenn sie ihn und andere Gäste gut behandelt haben.

Wer ist dieser Pumphut eigentlich?

Martin Pumphut ist in der Nähe von Hoyerswerda geboren. In einem kleinen Ort namens Spuhle (Spohla). Einer Sage nach soll er dadurch Hellsicht erlangt haben, dass eine Schlange ihm als Kind über die Augen leckte. Andere wiederum erzählen, dass statt eines Kindes eine Schlange in der Wiege lag. Als die Eltern Martin suchten, fanden sie niemanden. Nach der Rückkehr der Eltern lag das Kind jedoch wieder in der Wiege. Doch ob nun so oder so – dem Pumphut werden in einigen Varianten der Sage magische Fähigkeiten seit Kindertagen nachgesagt.

Jedoch gibt es auch Erzählungen, nach denen er seine Zauberkräfte erst in der Lehre zum Müller erlangt haben soll. Einig sind sich die meisten jedoch in der Beschreibung: Die Sagenfigur Pumphut wird immer wieder als halb böswillig, halb Eulenspiegel geschildert.

Wo war der Pumphut noch unterwegs?

Die Sage um Martin Pumphut reicht von weiteren Erlebnissen wie die in Eilenburg und Wilthen bis hin zu verrückten Erzählungen. So soll er in einem Papierschiffchen über Saale, Elbe und Mulde gesegelt sein. Und auf einer riesigen Heuschrecke sei er durch die Luft geritten. Auch den ein oder anderen Mühlenstein hat er durchgeschnitten. In Dresden setzte er Windmühlen in Bewegung indem er durch ein Nasenloch blies. Und er änderte den Lauf der Saale, um jenen Müllern das Wasser zu nehmen, die ihm keine Gastfreundschaft entgegenbrachten, und es denen zu geben, die ihm freundlich begegneten. Er soll aber auch durch Westfalen, Norddeutschland und sogar Litauen gewandert sein.

Viele der Erzählungen sind in die Figur des Pumphut in Mockrehna eingearbeitet. Dort trägt er sie in seinem Hut bei sich. Quelle: Juliane Staretzek

Warum sind Mühlen so zentral in den sächsischen Sagen?

Neben dem Pumphut gibt es noch einen weiteren bekannten Müllergesellen in den sächsischen Sagen. Die Geschichte um Krabat hat spätestens seit dem Kinofilm 2008 an Bekanntheit gewonnen. Abseits dieser Erzählung gibt es auch einige Geschichten, in denen sich Pumphut und Krabat sogar begegnen. Der Müller wird in Sagen oft als Mann dargestellt, der alles kann und alles versteht. Oft werden ihm Zauberei und Hexerei zugeschrieben, ebenso ein Schelm zu sein, oder den Teufel überlisten zu können. Der Pumphut war der Hüter der Handwerkstraditionen der Müller, vor allem für die Gesellen.

Sowohl Krabat als auch der Pumphut stehen mit ihren Geschichten für die Einhaltung der Regeln im gesellschaftlichen Alltag und der Arbeit. So wie beispielsweise Wassermänner und Nixen oft für die Gefahren stehen, die im Umgang mit Gewässern lauern.

Von Juliane Staretzek