Mockrehnaer rufen Hilfe - Gemeinde machtlos

Eilenburg

Laute Musik zu allen Tages- und Nachtzeiten, teils überfüllte Wohnungen, Müllprobleme, das Wäschetrocknen im Treppenhaus, das sind nur einige der Probleme, mit denen die Bewohner der Reichsstraße 28 bis 44 in Mockrehna tagtäglich zu leben haben.

Corona bedingt können nur wenige Bewohner der Reichsstraße an der Versammlung teilnehmen. Für Verwalter und Eigentümer hätte sich dennoch ein Stuhl gefunden. Doch die sagten ab. Quelle: Ilka Fischer

Anzeige

Rainer Honecker brachte es für die Mockrehnaer bei einer von der Gemeinde einberufenen Versammlung am Donnerstagabend so auf den Punkt: „Wir sind frustriert, verzweifelt und hoffnungslos.“ Doch auch das wurde an dem Abend klar: Wirklich helfen kann die Gemeinde nicht, lediglich moderieren. Doch selbst das ist schwer, wenn die eingeladenen Groß-Eigentümer und Verwalter, zum Teil auch noch ganz kurzfristig, absagen.

Immer mehr Osteuropäer ziehen nach Mockrehna

Der Hintergrund des Problems: Mit dem EU-Arbeitnehmer-Entsendegesetz kommen und finden immer mehr EU-Bürger auch in Nordsachsen Arbeit. Die Zeitarbeitsfirmen, die in den osteuropäischen Staaten Arbeitskräfte zum Beispiel für den hiesigen Geflügelbetrieb gezielt anwerben, haben dabei auch die 170 Wohnungen an der B 87 entdeckt, in denen nun verschiedene Kulturen und Eigentümerstrukturen aufeinandertreffen.

Gemeinde verkauft Blöcke in zwei Schritten

Denn in den Wohnungen, die nach der Wende von der Gemeinde den Mietern angeboten worden, leben auch rund 40 Wohneigentümer. Das Problem begann für sie und einige verbliebene Mieter etwa 2011, als die Gemeinde, die das Geld für den Schulbau brauchte, die restlichen Wohnungen auf dem freien Markt anbot.

Die Suche nach konstruktiven Lösungen

Die Mockrehnaer, die die Lage in den einzelnen Eingängen durchaus sehr differenziert betrachteten, versuchten konstruktive Lösungen zu finden. So fragte Sonja Rahn beispielsweise konkret, ob man der Überfüllung der Wohnungen nicht meldetechnisch begegnen könne. Ordnungsamtsleiter Ronny Jancke bedauerte. Eher nicht, „da wir nicht nach Quadratmetern fragen“. Man habe aber inzwischen angefangen, neben der Adresse auch die Wohnungsnummer zu erfassen. Allerdings sei eine Überbelegung höchstens bautechnisch relevant, wofür wiederum das Landratsamt zuständig sei.

In Sachen mehr als großzügige Müllentsorgung, die kostentechnisch in der Regel zu Lasten der Alt-Bewohner geht, bot die Gemeinde, obwohl ebenfalls nicht zuständig, an, entsprechende Aufklärungszettel in osteuropäischen Sprachen zu organisieren.

Brandschutzschau muss Eigentümer bezahlen

Was in den voll gestellten Treppenhäusern mit dem Brandschutz sei, lautete eine nächste Frage. Bürgermeister Peter Klepel (parteilos): „Ich kann die Feuerwehr nicht einfach los schicken. Die Brandschutzschau müsste vom Eigentümer beauftragt und bezahlt werden.“ Und der, so wurde an dem Abend auch erwähnt, hätte wohl mit der Begründung abgewinkt, dass die Mieter mündig seien. Sonja Rahn fasste die Antworten für die Betroffenen konsterniert so zusammen: „Wir müssen das also ertragen.“

Dem konnte Peter Klepel, der mehrfach sein vollstes Verständnis ausdrückte, nicht wirklich widersprechen. Er versprach lediglich: „Wir bleiben dran, wir laden als Gemeinde noch mal alle ein.“

Lesen Sie auch: Geflügelbetrieb Mockrehna

Von Ilka Fischer