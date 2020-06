Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel legt Amtseid ab

Mockrehna/Langenreichenbach

Blumen gab es, Herzlichkeiten wegen der gebotenen Abstandspflicht nicht. Für Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) hat nach seiner Wiederwahl Mitte März am 1. Mai seine dritte Amtsperiode in der Pumphut-Gemeinde begonnen. Am Dienstagabend nahm der an Jahren älteste Gemeinderat Erwin Ellguth ( Die Linke) zur Sitzung im Heidelbachsaal Langenreichenbach dem 61-Jährigen den Amtseid ab. Klepel hatte sich bei seinem dritten Anlauf überraschend klar gleich im ersten Durchgang gegen seine Mitbewerber Michael Busse (FWG) und Sandro Oschkinat (SAD) durchgesetzt und so nahtlos an seine im April endende Amtszeit anschließen können.

Zweimal schon trat Peter Klepel seinen Posten als Mockrehnaer Bürgermeister an, so wie hier 2013. Der damalige Vize-Bürgermeister Lothar Haupt gratuliert. Quelle: Kathrin Kabelitz

Anzeige

Erste Sitzung seit Anfang März

Coronabedingt hat der Gemeinderat in dieser Konstellation seit Anfang März nicht mehr getagt und mit Blick auf die Pandemie-Regeln statt dem Raum der Feuerwehr in Mockrehna den großen Saal in Nordsachsens preisgekröntem Ortsteil als Tagungsort gewählt. Die 2019 beim bundesweiten Dorfwettbewerb erreichten Preisgelder spielten denn auch eine Rolle. Mockrehna hat in puncto Leader-Dübener-Heide-Förderung eine Großoffensive gestartet und will gleich mehrere Projekte melden, für die nun vorbehaltlich der Bewilligung von Mitteln aus dem Regionalbudget außerplanmäßige Auszahlungen beschlossen wurden. 80 Prozent Förderung sind möglich, maximal bis 20 000 Euro.

Weitere LVZ+ Artikel

Das sind die geplanten Projekte

Langenreichenbach:Umgestaltung Grünfläche an ehemaliger Gaststätte zur Begegnungsstätte mit überdachter Sitzgruppe, Insektenhotel und Bienenschaukästen plus 1,50 mal 1 Meter große Poster mit alten Dorfansichten für Mauer. Kosten: 18 074 Euro. 3614 Euro Eigenmittel vom Preisgeld. Erweiterung Spielplatz plus Info-Tafeln. Kosten: 8037 Euro. Eigenmittel: 1607 Euro vom Preisgeld.

Jugendclub Audenhain: Erneuerung Fenster und Außentüren, Rohrverlegungs-, Pflasterarbeiten, Verschließung Keller. Kosten: 19 970 Euro. Eigenmittel: 3884 Euro – finanziert mit Geldern aus Spende von Heaven Shall Dance GmbH.

Schöna: Erneuerung Fenster, Türen, Sanitär Jugendclub. Kosten: 13 400 Euro. Eigenmittel: 2680 Euro.

Wildenhain:Sanierung Sport- und Gemeinschaftsraum in der alten Schule. Kosten: 2300 Euro. Eigenmittel: 460 Euro, werden von Dorfgemeinschaft getragen. Errichtung Mehrgenerationenpavillon am Teich mit Tafeln zu Umweltthemen. Kosten: 6400 Euro. Eigenmittel: 1280 Euro von Dorfgemeinschaft.

Mockrehna: Stromverteileranlage auf Festplatz. Kosten: 6383 Euro. Eigenmittel: 1276 Euro Spende Kultur- und Heimatverein.

Von Kathrin Kabelitz