Eilenburg Letzte Sitzung - Mockrehnas Gemeinderat hat 309 Beschlüsse gefasst Rund 32,5 Millionen Euro Haushaltsvolumen, 309 Beschlüsse und 47 Sitzungen. Das sind die Zahlen, die für die in diesem Sommer endende Wahlperiode des Mockrehnaer Gemeinderates. Am Dienstag fand die letzte Sitzung vor der Wahl statt.

Ortswechsel zur letzten Sitzung des Gemeinderates Mockrehna in der zu Ende gehenden Legislaturperiode: Statt wie sonst bei der Feuerwehr tagten die Räte in der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinfrost Produktions GmbH in Mockrehna. Quelle: Kathrin Kabelitz