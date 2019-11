Mockrehnas Jugend hat viele Wünsche

Mockrehna

Voll besetzte Zuschauerreihen zur Sitzung des Mockrehnaer Gemeinderates – das gibt es eigentlich nur bei brisanten Themen. Am Dienstagabend rückte Mockrehnas Jugend an. Auf Einladung der Gemeinde, die künftig einmal im Jahr eine Jugendfragestunde auf die Tagesordnung setzen will.

Jugend setzt auf Unterstützung der Gemeinde

Die erste nutzten die jungen Damen und Herren – Vertreter der Jugendclubs der Ortsteile – um ihre Wünsche loszuwerden. Die Strellner Jugend will beispielsweise die verwilderte Fläche vor dem Club herrichten und hofft auf Unterstützung der Gemeinde, auch was die Auffrischung der Sanitäranlagen betrifft. Die Idee, eine Feuerschale aufzustellen, „sollte nicht das Problem sein, müsste aber mit der Feuerwehr abgestimmt werden“, so Bürgermeister Peter Klepel. Schon Konkreteres konnte der Orts-Chef der Schönaer Jugend bezüglich der Kritik zu den Sanitäranlagen sagen: „Die haben wir 2020 in den Plan aufgenommen.“

Vor-Ort-Termine sollen folgen

Auf der Wunschliste der Klitzschener Jugendlichen stehen unter anderem Handtücher, Hygieneartikel, Lappen, Malerzeug oder eine Musikanlage. Eine Aufzählung, die Heidi Hallek (FWG) veranlasste, zu hinterfragen, ob Anschaffungen dieser Art wirklich alles Aufgabe der Gemeinde seien. Auch Jugendliche anderer Ortsteile signalisierten: „Wir kümmern uns darum selbst.“ Reden könne man darüber dennoch noch mal, so Klepel. Vor-Ort-Termine sollen nun folgen. ka

