Mockrehna

Corona hat die Vereine der Region in diesem Jahr arg gebeutet. Auch der Kultur- und Heimatverein Mockrehna musste zahlreiche Absagen verkünden, so den Oster- und Trödelmarkt wie auch das Pumphutfest im Juni. Während der leichten Corona-Entspannung im Sommer konnte zumindest der Freilichtkino-Abend im Gutshof starten, die traditionellen Konzerte in der Kirche im Oktober und November konnten dann wieder nicht stattfinden. Schweren Herzens musste nun auch die geplante Kinderweihnachtsfeier im Dezember abgesagt werden.

Stern leuchtet in der Kirchturmspitze

Um den Mockrehnaern dennoch einen schönen und etwas besinnlichen Jahresausklang zu gestalten, hat der Kultur- und Heimatverein jetzt einen großen beleuchteten Weihnachtsstern erworben, der zusammen mit der Kirchgemeinde und der Unterstützung der Gemeindeverwaltung Mockrehna im Kirchturm installiert wurde. Dieser Stern zaubert mit seinem warmen Licht in der dunklen und kalten Jahreszeit etwas weihnachtliche Vorfreude herbei: Man hoffe, dass sowohl die Einwohner Mockrehnas als auch Gäste und Durchreisende etwas Freude an dem Stern und seinem schönen Licht haben. „Wir würden uns freuen, wenn wir Sie im kommenden Jahr 2021 wieder bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen dürfen“, gibt der Verein den Mockrehnaern mit auf den Weg.

Von ka