Mockrehna

Wenn Nordsachsens Finanzbeigeordneter Jens Kabisch Bescheide diesen Inhalts beim Besuch der Freiwilligen Feuerwehr Mockrehna bei sich hat, kann er wohl des Öfteren im Gerätehaus in der Neuen Siedlung vorbeischauen. Am Donnerstag brachte Kabisch gleich zwei Zuwendungs-Zusagen mit und übergab sie an Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) und Wehrleiter Frank Dörschmann.

Ortswehr bekommt ein HLF 20

Der erste Bescheid ist für ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 für die Ortsfeuerwehr Mockrehna. Dieses Fahrzeug, in dem neun Kameraden Platz finden, ist unter anderen mit 2000 Litern Löschwasser sowie Rettungsgeräten wie Schere und Spreizer ausgestattet. 400 000 Euro kostet das Fahrzeug, 255 000 Euro davon sind gefördert. Dies ist eine Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen (3 Kameraden Besetzung), Baujahr 1987 sowie einen LF 8/6 (9 Kameraden Besetzung), Baujahr 1996. „Somit benötigen wir zukünftig weniger Einsatzpersonal und können Betriebskosten einsparen, heißt 1 statt 2 Fahrzeuge beziehungsweise 9 statt 12 Einsatzkräfte“, so Klepel.

Die Anschaffung erfolgt über eine gemeinsame Ausschreibung mit Wilsdruff und Augustusburg, insgesamt werden vier baugleiche Fahrzeuge ausgeschrieben. Durch die Gemeinschaftsbeschaffung erhält Mockrehna zur regulären Förderung zusätzlich 20 Prozent Zuschuss vom Freistaat Sachsen sowie nochmals eine Erhöhung der Fördersumme, weil das Fahrzeug überregional eingesetzt wird. Dieser Anteil ist in den 255 000 Euro enthalten. Die Vorbereitung der Ausschreibung läuft. Mit der Übergabe des Fahrzeugs kann voraussichtlich Anfang 2021 gerechnet werden.

Neuer Löschwasserbrunnen für Langenreichenbach

Bescheid Nummer 2 betrifft einen neuen Löschwasserbrunnen für Langenreichenbach. Kosten: 19 000 Euro, 14 000 Euro davon sind Fördergelder. Mit Hilfe dieses Löschwasserbrunnens kann die Löschwasserversorgung im Mockrehnaer Ortsteil erheblich verbessert werden.

Von Kathrin Kabelitz