Mörtitz: Einbrecher stehen Radlader

Mörtitz

Unbekannte Täter haben im Doberschützer Ortsteil Mörtitz einen Radlader gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, drangen die Einbrecher in der Nacht zum Montag in eine verschlossene Werkstatt ein und brachen Vorhängeschlösser zu Garagen auf. Aus einer der Garagen sei dann ein roter Radlader Schäffer 3345, Baujahr 2008, entwendet worden. Der Stehlschaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Von LVZ