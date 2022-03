Mörtitz: MDR-Filmteams drehen im Dorf und entdecken viel Spannendes

Mörtitz

In knapp zwei Wochen ist Mörtitz Teil der Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“ im MDR-Fernsehen. Am Wochenende waren zwei Teams für Dreharbeiten in der 700 Seelengemeinde unterwegs. Die halbstündige Sendung wird dann am Sonntag, den 3. April um 9 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek ist die Sendung bereits am Tag zuvor ab 9 Uhr zu sehen.

„In unserer Sendung fangen wir die emotionalen und unterhaltenden Momente des Landlebens in Mitteldeutschland ein. Wir berichten über das Lebensgefühl und den Alltag im Dorf. Erzählen von verrückten und skurrilen Hobbys der Dorfbewohner und berichten über den rührigen Sportverein oder die Feuerwehr. Bei uns kommen die Menschen in den Dörfern zu Wort. Aus über 150 Dörfern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben wir mittlerweile schon berichtet“, erzählte Autor Mathias Schäfer.

Landleben mit viel Gemeinschaftsgefühl

Nördlich von Eilenburg, mitten in der Muldeaue liegt Mörtitz. Die Einwohnerinnen und Einwohner treffen sich häufig: beim Sport, im kleinen Einkaufsmarkt, der Kneipe, bei Bauarbeiten oder bei einem der vielen Straßenfeste, die dieses Jahr vielleicht wieder stattfinden dürfen. Das Gemeinschaftsgefühl ist trotz Corona-Pause groß und Mörtitz bei vielen jungen Familien beliebt.

Idylle in der Muldeaue

Wer es noch ruhiger liebt, kann in der ausgedehnten Muldeaue spazieren gehen. So wie Hobby-Ornithologe Dieter Wend. Der 62-Jährige ist auch noch Storchenbetreuer in der Region und kümmert sich aktuell um die Brutvogelkartierung im Bereich Mörtitz. Gemeinsam mit ihm machten sich Redakteurin Kathrin Welzel, Kameramann Marc Reuter und Benjamin Klieme vom Ton auf die Suche des Turmfalkenpärchens, das auf dem Schlauchturm der Feuerwehr einen Nistkasten besetzt. „Aktuell ist dort ein Weibchen drin. Das lässt sich vom Männchen bedienen und bekommt Futter. Aktuell müssen beide ihren Nistkasten aber immer wieder gegen Dohlen verteidigen, die auch scharf auf das Zuhause sind“, berichtet Wend. Beide Raubvögel lassen sich bei der Paarung filmen und zeigen eine atemberaubende Flugbewegung über den Sportplatz.

Mopedgeknatter auf der Dorfstraße

Wenig später ist das Kamerateam mit Wend in der Muldeaue unterwegs. Dort werden die ersten Zugvögel, die aus dem Süden zurück sind, von der Kamera aufgenommen. „Die Graugänse sind da und man hört die ersten Erdkröten rufen“, ist Wend begeistert. Am Nachmittag unterbricht Mopedgeknatter die dörfliche Ruhe. Denn Thomas Scharf ist mit seinen Kumpels und ihren Mopeds vom Typ SR unterwegs. Es geht die Dorfstraße rauf und runter.

Raritäten auf zwei Rädern

Dann wird noch in der Muldeaue gedreht. Als kleinen Obolus gibt es noch ein paar Drohnenaufnahmen von den Mopedfans dazu. Thomas Scharf und sein Sohn Andy sind seit Jahren Fans von historischen Zweirädern. Besitzen selber so einige Raritäten. Darunter auch einen SR 2 aus dem Jahre 1962. „Den habe ich vor drei Jahren gekauft und ihn seitdem Stück für Stück wieder aufgebaut. Der schafft jetzt 52 Sachen in der Spitze“, erzählt Scharf stolz. Neben dem Oldie steht eine Simson 51. Wie frisch aus dem Laden. Und doch hat sie eine Odyssee hinter sich.

Redakteurin Kathrin Welzel und Kameramann Marc Reuter nehmen die Geschichte auf. „Ich hatte die S51 im Jahr 1985 für stolze 2150 Ostmark gekauft und irgendwann weiterverkauft. Sie ist durch viele Hände gegangen, wurde umlackiert, frisiert und umgebaut. Irgendwann stand sie wieder bei mir. Ich habe sie liebevoll restauriert und sie wieder in den Originalzustand versetzt. So wie ich sie 1985 gekauft habe. Jetzt ist sie unverkäuflich“, erzählt Scharf.

Mehr Dorfleben für 2022

Auch Ortsvorsteher Matthias Spott hat ein Zweirad vom Typ SR in der Garage stehen und nutzte den MDR-Dreh für eine Ausfahrt. „Die Sendung ist eine gute Werbung für unser Dorf. Immerhin gibt es bei uns viel zu erzählen von den Menschen. Für 2022 erhoffe ich mir wieder etwas mehr Dorfleben. Es soll ein Maifeuer, eine Frauentagsfeier im Sommer und das Reiterfest geben“, hofft Spott. „Unser Dorf hat Wochenende“ besuchte in Mörtitz auch noch die Freiwillige Feuerwehr und schaute sich bei Feuerspucker Carsten Wend um. Und auch von den Mörtitzer Akrobaten wird eine spannende Geschichte erzählt.

Sendetermine: 3. April 9 Uhr, 4. April 12.45 Uhr im MDR-Fernsehen

Von Steffen Brost