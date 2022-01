Montagsspaziergänge in Delitzsch und Eilenburg: Wie reagieren die Städte?

Delitzsch/Eilenburg

Montag für Montag gehen Menschen auch in Delitzsch und Eilenburg auf die Straße, um mit Spaziergängen ihr Zeichen gegen Corona-Maßnahmen zu setzen. Das bedeutet Arbeit für die Städte. Wie sieht es in den Ordnungsämtern aus?

In Delitzsch bedeuten die Montagsspaziergänge – noch – keine konkrete Mehrarbeit für das Ordnungsamt. „Die sogenannten Montagsspaziergänge lassen bislang nicht den rechtlichen Schluss zu, dass es sich um eine Versammlung im Sinne des Versammlungsgesetzes handelt“, erklärt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos).

Die Montagsspaziergänge in Delitzsch starten auf dem Markt. Quelle: Wolfgang Sens

Wenn dem jedoch so wäre, seien die Versammlungsbehörde des Landratsamtes und der Polizeivollzugsdienst für die Einhaltung versammlungsrechtlicher Bestimmungen zuständig. Gleichwohl würden diese „Spaziergänge“ seitens der Polizei und der Stadtverwaltung aufmerksam verfolgt. Ein aktives Begleiten dieser Aktionen erfolge seitens der Delitzscher Stadtverwaltung bislang nicht.

„Ob es sich bei diesen Spaziergängen, auch ohne Versammlung zu sein, um eine private Zusammenkunft im öffentlichen Raum handelt, die bei der Teilnahme von Nichtgeimpften Beschränkungen in der Teilnehmerzahl unterliegt, ist gleichfalls rechtlich nicht eindeutig“, erklärt der Delitzscher Bürgermeister weiter.

Auf der Rathaustreppe in Delitzsch werden regelmäßig Kerzen und Schreiben abgelegt. Quelle: Wolfgang Sens

Um die 500 Menschen nehmen Woche für Woche an den Montagsspaziergängen durch die Delitzscher Alt- und Innenstadt teil. Beginn ist am Markt. Oft werden auf der Rathaustreppe Dinge wie Kerzen oder Schreiben abgelegt. Diese werden durch die Stadtverwaltung im Nachgang dann entsorgt, da sie als herrenlos gelten.

900 Spaziergänger in Eilenburg

Wie in Delitzsch, so ist es auch in Eilenburg. „Die Stadtverwaltung Eilenburg ist ordnungsrechtlich nicht involviert und hat keinen Aufwand. Der Hausmeister kümmert sich lediglich um das Wegräumen der Kerzen vor dem Rathaus“, sagt Annett Krause, Fachbereichsleiterin Ordnung und Soziales. Die Montagsspaziergänge sind versammlungsrechtlich schwierig zu bewerten, da Versammlungen laut Sächsischer-Corona-Notfall-Verordnung nur ortsfest mit zehn Personen stattfinden dürfen.

Blick auf einen der Montagsspaziergänge in Eilenburg. Quelle: Carsten Lippert

Die Spaziergänge werden aber toleriert, da bei diesen keine Meinungen kundgetan werden. Dennoch müssen die Voraussetzungen der aktuell geltenden Verordnung wie Abstand und Maskenpflicht eingehalten werden, ist weiter aus dem Ordnungsamt der Stadt Eilenburg zu erfahren. Fachlich zuständig sei das Landratsamt als Versammlungsbehörde. Die Begleitung der Spaziergänge erfolge durch die Polizei. Diese teilte mit, dass am vergangenen Montag cirka 900 Personen in der Muldestadt teilgenommen und eine längere Strecke als bisher zurückgelegt haben.

Ohne Gewalt und Aggressivität

Für den Eilenburger OBM Ralf Scheler (parteilos) ist es legitim, seinen Protest auszudrücken, wenn man nicht der gleichen Meinung ist. „Das muss friedlich erfolgen und weder Gewalt noch Aggressivität dürfen da eine Rolle spielen. So lange alles im gesetzlichen Rahmen bleibt, dieser nicht verletzt wird und auch keine gewalttätigen oder aggressiven Handlungen erfolgen, ist das für mich ein erlaubtes Instrument der Demokratie. Denn Demokratie lebt von unterschiedlichen Ansichten und die gibt es nun mal in jedweder Hinsicht des Zusammenlebens in einer Gesellschaft“, so der 57-Jährige.

OBM Ralf Scheler fordert Austausch

Persönlich stelle sich deswegen bei ihm eine grundsätzliche Frage bei der Bewältigung der Coronasituation. „Wo sehen wir, wo hören wir und wo spüren wir einen echten streitigen, aber vor allem ehrlichen und konstruktiven öffentlichen Austausch von Wissenschaftlern und Medizinern? Ich vermisse das gerade beim Thema Corona besonders deutlich und ich glaube, vielen Menschen geht das nicht anders.“ Konstruktiver Streit um verschiedene Auffassungen in der Sache würden zu dienlichen Weiterentwicklungen und oft besseren gesicherten Erkenntnissen führen. Ein konstruktiver Streit um verschiedene Auffassungen könne so zu weniger Unsicherheit und mehr Akzeptanz führen. „Das ist meine Auffassung, aber sie ist in der Praxis unzutreffend“, sagt Scheler.

