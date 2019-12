Mockrehna

Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Montag gegen 12.24 Uhr auf der Ortsverbindung Wildschütz zur S 16 und weiter auf der S 16 bis nach Mockrehna, Schildauer Straße, eine Ölspur. Er setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Einem Mopedfahrer wurde dies zum Verhängnis: Der 17-Jährige stürzte am Abzweig Niederaudenhain und verletzte sich. An seiner Simson entstand ein Schaden in Höhe von zirka 50 Euro. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Audenhain rückten aus. Die Straßenmeisterei Dahlen forderte eine Firma an, deren Mitarbeiter die Ölspur beseitigten.

Zeugen bitte melden

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Torgau, Husarenpark 21, Tel.: 03421 756 100.

Von lvz