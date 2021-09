Motorrad an Bundesstraße 2 gestohlen

Zschepplin

An der Bundesstraße 2 – nahe dem Zscheppliner Ortsteil Noitzsch – haben unbekannte Täter am Sonntag ein Motorrad gestohlen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Fahrer die Yamaha R1 zuvor nach einem technischen Defekt auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand abgestellt. Das blau-weiße Motorrad hat das amtliche Kennzeichen WB-RD 79. Der Stehlschaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich, so die Polizei weiter. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Ereignet hat sich der Diebstahl am Sonntag im Zeitraum zwischen 12.15 und 13.50 Uhr.

Von LVZ