Motorrad fährt bei Eilenburg in Traktor – schwer verletzt

Eilenburg

Schwer verletzt musste ein Motorradfahrer am späten Donnerstagnachmittag in das Leipziger Krankenhaus St.Georg geflogen werden. Er hatte versucht, auf der S 11 zwischen Laußig und Eilenburg einen Traktor mit zwei Anhängern zu überholen.

Anzeige

Der Traktor hatte Grünschnitt geladen und war in Richtung Eilenburg unterwegs. Am Abzweig Sprotta wollte er nach links in den Mastenweg abbiegen, als der Motorradfahrer laut Polizeiangaben zum Überholen ansetzte und circa 50 km/h schnell seitlich in den Traktor fuhr und schwer stürzte. Der Rettungshubschrauber brachte ihn nach Leipzig. Die S 11 wurde gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Mit dem Unfallopfer waren zwei weitere Motorradbesatzungen unterwegs, die in den Unfall jedoch nicht verwickelt wurden.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Nico Fliegner