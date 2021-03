Müll-Ärger in Eilenburg nimmt kein Ende - Druck wächst

Eilenburg

Die Stadt Eilenburg ist weiterhin mit dem leidigen Müll-Problem konfrontiert. Der Druck auf die Kommune wächst inzwischen. „Hat die Stadt die Möglichkeit der Sanktionierung von, ich sag es mal, Dreckschweinen“, fragte Stadtrat Ferdinand Wiedeburg (AfD) auf der jüngsten Stadtratssitzung nach. Er habe in der Schreckerstraße beobachtet, wie gelbe Säcke aufgerissen herumlagen und erkennbar war, dass sich darin Unrat befand.

Verursacher nachweisen

Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) sagte, dass Sanktionen durchaus möglich seien, aber es müsse sich „alles zweifelsfrei identifizieren lassen“, sprich man müsse den Verursacher nachweisen können. So seien erst kürzlich an der Sprungschanze mehrere gelbe Säcke aufgefunden worden, und in einem habe man eine Adresse gefunden. „Wir haben das zum Landkreis gegeben und erhoffen uns, dass das Signalwirkung haben wird.“ Bestenfalls käme man dazu, wenn der Müll gerade illegal entsorgt wird. Und wenn sich auch Bürger melden würden, könnte man das Problem besser in den Griff bekommen.

Probleme gibt es aber offenbar nicht nur mit gelben Säcken, in denen sich oftmals Speisereste befinden, sondern auch mit Altkleider-Containern. Die stehen an mehreren Stellen im Stadtgebiet, bis vor kurzem auch in der Franz-Mehring-Straße. Die Stadt hat diese jetzt zurückgebaut. Trotzdem lag Tage später wieder der Müll dort.

Altkleider liegen herum

Stadträtin Ellen Häußler (FW) gab an, dass auch „ausländische Mitbürger“ ihre Kinder in die Kleidercontainer schicken, um nach Sachen zu suchen. Diesen Hinweis habe sie erhalten. Die Sachen würden dann herausgeschmissen und was nicht brauchbar sei, bliebe liegen. „Die Frage ist: Brauchen wir diese Container wirklich?“ Die Frage ist durchaus berechtigt, schließlich nimmt auch das DRK Altkleider an. „Ich bin der Meinung, wir sollten die Container abschaffen“, sagte Stadtrat Hans Poltersdorf (CDU). Seit er im Stadtrat sitze, und dies sei schon über zehn Jahre, sei dies Thema. Sein Vorschlag: Wer Altkleider hat, soll sie zu Remondis fahren. Mit dem jetzigen System werde sich jedenfalls nichts ändern.

Die Eilenburger Stadtverwaltung ist an der Müll-Problematik dran. Die Kommune arbeitet an einer Präventionskampagne zum Thema „Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Eilenburg“, die im zweiten Quartal starten soll. Diese soll den Bürgerinnen und Bürgern durch Werbemaßnahmen bewusst machen, dass auf Ordnung und Einhaltung der Regeln zu achten ist.

Von Nico Fliegner