Müllentsorgung in der Region läuft wie gewohnt weiter

Eilenburg/Bad Düben/Delitzsch

Die Müllentsorgung in Eilenburg, Delitzsch, Bad Düben und der Region erfolgt wie gewohnt nach dem Abfallkalender. Darauf verweisen Volker Wagner, Geschäftsführer der Remondis Eilenburg GmbH, und Anke Dusi, der Abfall- und Servicegesellschaft (ASG), unisono.

Bisher keine Änderungen in der Müllentsorgung

In den letzten Tagen gab es vor allem in Eilenburg verstärkt Nachfragen, Remondis würde die Entsorgung von Müll einstellen und den Wertstoffhof in der Hartmannstraße schließen. „Wir arbeiten ganz normal weiter“, sagt Volker Wagner, wohl wissend, dass in diesen Tagen von Normalität keine Rede sein kann. Sollten sich aufgrund der aktuellen Lage notwendige Änderungen ergeben, würden die Eilenburger sofort informiert. Die sind im Übrigen um Mithilfe gebeten, um die angespannte Situation nicht zu verschärfen. Offenbar nutzen viele die verordnete Freizeit und das schöne Wetter, um Keller und Böden aufzuräumen und verstärkt den Wertstoffhof anzufahren. „Wir haben die Kapazität nicht, um dieser erhöhten Nachfrage auf Dauer gerecht werden zu können“, bittet der Remondis-Chef die Eilenburger um besonnenes Handeln und fügt hinzu: „Wir versuchen, den Wertstoffhof in erster Linie für Handwerker offenzuhalten und bitten die Bürger, ihre Besuche auf das Notwendigste zu beschränken.“ Die Mitarbeiter seien zudem auf die Einhaltung von Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen sowie notwendigen Abständen hingewiesen worden.

Bei Nachfragen sind die Mitarbeiter unter E-Mail: dispo.eilenburg@remondis.de erreichbar.

Sperrmüllsammlung in Laußiger Ortsteilen entfällt

Die aktuelle Lage hat auch Anke Dusi, Geschäftsführerin der Abfall- und Service-Gesellschaft mbH im Blick. „Alles läuft weitgehend wie immer. Wir müssen aber von Tag zu Tag schauen“, so Dusi. Momentan können die Entsorgungstouren für Restabfall, Altpapier und Leicht-verpackungen im Landkreis Nordsachsen zum allergrößten Teil noch abgesichert werden. Dennoch gibt es schon erste Einschränkungen. So findet die Sperrmüllsammlung in den Laußiger Ortsteilen Pressel, Görschlitz, Authausen und Durchwehna in der Woche vom 23. bis 27. März nicht statt. Auch die Sperrmüllsammlung auf dem Standplatz in Taucha wurde bereits abgesagt. Oberste Priorität in diesen Wochen habe die Restabfall-Entsorgung im gesamten Gebiet, so die Geschäftsführerin.

In diesem Zusammenhang verweist sie auf die AbfallApp, über die jederzeit aktuelle Infos abrufbar sind. Die App lässt sich kostenfrei aus dem App- und Play-Store aufs Handy oder Tablet laden.

Das Kundencenter in der Benndorfer Landstraße 1 in Delitzsch ist unter 034202 33520 während der regulären Öffnungszeiten sowie per geb@kwdz.de erreichbar.

Von ka