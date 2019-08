Eilenburg

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (EWV) hat sich jetzt mit einer besorgniserregenden Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Das Unternehmen veröffentlichte im sozialen Netzwerk Facebook Fotos, aufgenommen vor Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet, auf denen sich die gelben Säcke und weiterer Müll türmen. „Bilder wie diese sind leider keine Seltenheit mehr“, schreibt das Unternehmen. „Nicht nur zerstört es das Wohnumfeld unserer Liegenschaften, sondern bietet gleichzeitig auch Ratten und anderen Schädlingen perfekte Möglichkeiten, sich auszubreiten und zu vermehren.“

Fast alle Wohnviertel betroffen

Für die EWV ist der Müll derzeit ein Riesen-Problem. „Unser Hausmeister hat gefühlt nur noch damit zu tun, Müll zu beräumen“, sagt Beatrix Bendix-Bade, die Geschäftsführerin des Unternehmens, das zu 100 Prozent der Stadt Eilenburg gehört und der größte Anbieter von Mietwohnungen in Eilenburg ist. Betroffen seien nahezu alle Bereiche, wo die EWV Häuser hat, besonders jedoch die Viertel am Samuelisdamm und abwechselnd im Stadtgebiet Ost.

Speisereste ziehen Ungeziefer an

Das Problem stellt sich meistens so dar: An den Wohnblöcken gibt es Sammelstellen für gelbe Säcke. Darin landen aber nicht nur Joghurtbecher, Konservendosen oder Styroporverpackungen, sondern zunehmend Speisereste, die eigentlich in die Abfalltonne gehören. Die Folge: Ungeziefer wird von dem Geruch angezogen und macht sich an den gelben Säcken zu schaffen. Die liegen dann aufgerissen herum, die Plastebehältnisse fliegen bei Wind durch die Gegend und das gesamte Wohnumfeld sieht schlimm aus. Kaum werden die gelben Säcke abgeholt, liegen am nächsten Tag schon wieder neue an der Sammelstelle – und nicht nur das: Auch Dinge, die in den Sperrmüll gehören, werden dazu gelegt, obwohl Sperrmüll kostenfrei bei Remondis in Eilenburg-Ost abgegeben werden kann.

Zusätzliche Kosten entstehen

Ob es die Mieter der jeweiligen Häuser selber sind oder Fremde, die regelmäßig ihren Müll abladen, kann die EWV nicht eindeutig zuordnen. Beides wird wohl zutreffend sein und bedeutet neben dem Hausmeistereinsatz vor allem zusätzliche Kosten, deren Höhe die EWV noch nicht festgestellt hat. Letztlich müssten die wieder auf die Betriebskosten umgelegt werden. Die Mieter sparen also an der falschen Stelle, wenn sie ihren kostenpflichtigen Hausmüll über die kostenlosen gelben Säcke entsorgen.

Ortsfremde legen Müll ab

Auch bei der Wohnungsgenossenschaft Eilenburg ist die illegale Entsorgung von Müll „immer mal wieder ein Thema“, sagt Geschäftsführer Thomas Meinhardt. „Die Ablage von gelben Säcken aus fremden Bereichen findet statt.“ Die Bewohner seien angehalten worden, die gelben Säcke erst am Abend vor der Abholung vor das Haus zu stellen. Außerdem habe die Wohnungsgenossenschaft die Abstellplätze verbessert. Sie seien beispielsweise vor Wind geschützt, damit der leichte Plastemüll nicht umherfliegt. „Ich persönlich bin kein Freund der gelben Säcke. Für das Erscheinungsbild einer Stadt sind sie nicht schön“, so Meinhardt. Er regt außerdem an, dass die Nachbarn Obacht geben und auch mal was sagen sollten, wenn sich einer nicht an die Regeln hält.

Appell an die Mieter

Die EWV hat indes einen Appell an die Mieter gerichtet, „sich künftig an die Vorschriften der Müllentsorgung zu halten, um weiterhin ein angenehmes Wohnen für alle Mieter zu garantieren“. Zudem wurde eine Übersicht erarbeitet, aus der hervorgeht, wie der anfallende Müll im Haushalt richtig entsorgt wird. Ob dies zu einer Entspannung der Situation führt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Müll ist Dauerthema

Die Stadt Eilenburg war in diesem Jahr schon häufiger mit Müll-Problemen konfrontiert. Bürger bemängelten Anfang des Jahres Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet. Bei Sammelaktionen in Stadt und Umland trugen Freiwillige tonnenweise Müll zusammen, der unter anderem in die Landschaft gekippt wurde. Auch Hausmüll, den Bürger illegal in öffentlichen Papierkörben entsorgen, um offensichtlich Geld für die Abfalltonne zu sparen, ist immer wieder Thema.

So wird der Hausmüll richtig entsorgt Restmülltonne: Bioabfall, wenn keine Kompostierung erfolgt, Asche, defektes Spielzeug, Einwegspritzen, Fensterglas, Dias, CD, DVD, Glühbirnen, Gummi, Haarbürsten, Hygieneabfälle, Windeln, Zahnbürsten, Katzenstreu, Knochen, Geschirr, Lumpen, Schuhe, Staubsaugerbeutel, Tapete, Zigarettenkippen; NICHT in den Restmüll gehören Batterien, Elektrogeräte, Energiesparlampen, Farben, Lacke, Leuchtstoffröhren, Kartonagen, Schadstoffe Papiertonne: Arzneischachteln, Broschüren, Bücher ohne Einband aus Textil/Leder, Kartons, Kataloge, Knüllpapier, Prospekte, Zeitschriften, Zeitungen; NICHT in die Papiertonne gehören: Backpapier, beschichtetes Papier, Haushaltskrepp, Hygienetücher, Papiertaschentücher, Tapetenreste, Saftkartons Gelber Sack: Arzneimittelblister, Joghurtbecher, Getränkekartons, Konservendosen, Menüschalen von Fertiggerichten, Nudeltüten, Alufolie, Shampooflaschen, Speiseölflaschen und Spülmittelflaschen aus Kunststoff, Styroporverpackungen, Suppentüten, Tierfutterdosen, Zahnpastatuben; NICHT in die gelben Säcke gehören Altkleider, Babytrinkflaschen, Blumentöpfe, CDs, Strumpfhosen, Rasierer, Elektrogeräte, Feuerzeuge, Filme, Hygieneartikel, Spielzeug, Klarsichthüllen, Kulis, Windeln, Zahnbürsten Quelle (Auswahl): EWV

Von Nico Fliegner