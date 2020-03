Muldepegel zu hoch, Müllaktion fällt aus

Eilenburg

Beim ersten Versuch vor zwei Jahren hatte Chris Daiser nur zwei Gleichgesinnte an seiner Seite. Als er mit verändertem Konzept 2019 erneut in Eilenburg eine Müllsammelaktion startete, machten schon an die 50 Muldestädter mit. Auf ähnlich große Resonanz hoffte der 27-Jährige an diesem Sonnabend zur dritten Sammelaktion.

Corona ist mal nicht der Grund für die Absage

Nun aber kommt die Absage – nein, in diesem Fall mal nicht wegen Corona. „In den letzten Tagen und Wochen hat es sehr viel geregnet und die Mulde ist über die Ufer getreten. So wurde auch die Fläche überflutet, welche wir zusammen aufräumen wollten. Es ist zwar ein Teil der Fläche schon wieder begehbar, aber es ist alles sehr schlammig und teilweise noch überschwemmt. Ich muss daher im Moment meine Aufräumaktion absagen und hoffe, im Laufe des Jahres einen neuen Termin mitteilen zu können“, so Daiser.

Chris Daiser hat beim Gang durch die Natur immer einen Müllsack dabei

Der Eilenburger engagiert sich schon seit einigen Jahren aktiv in puncto Müllbeseitigung. „Es sind Dinge, die bewusst von Menschen im Nirgendwo entsorgt wurden. Was im Stadtgebiet passiert, bekommen die Menschen mit, im Außenbereich kümmert sich keiner darum. Das ist aber das Problem. Es geht hier um die Muldenaue. Die Natur interessiert nicht, woher der Müll kommt, was hier liegt, sind Schadstoffe, die dem Boden und damit den Pflanzen und Tieren schaden. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer einen Sack dabei und sammele den Müll auf, weil es mich einfach ärgert, dass der die Umwelt verschandelt“, so Daiser über seine Motivation. ka

Von ka