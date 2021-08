Mockrehna

Für Frauen, die ein Kind geboren haben, ist der Wiedereinstieg ins Berufsleben oft nicht einfach. Schichtdienst sowie Kindergarten-unfreundliche Arbeitszeiten erschweren die Rückkehr zur gewohnten Arbeit.

Rosel Müller-Süptitz, die Leiterin des Seniorenzentrums am Gutspark in Mockrehna, suchte vor knapp vier Jahren deshalb nach einer Möglichkeit, langjährige Pflegekräfte nach der Geburt des Kindes wieder zurückzugewinnen, aber auch neue Arbeitskräfte zu finden und den Berufszweig der Pflege insgesamt attraktiver zu gestalten. Herausgekommen sind die so genannten „Mutti-Schichten“, die vor allem in der ambulanten Pflege und der Tagespflege möglich sind.

Angepasste Arbeitszeiten – und keine Wochenenddienste

Dank Arbeitszeiten unter der Woche von 7 bis 14 Uhr kann das Kind schon auf dem Weg zur Arbeit in die Kita gebracht und nach Feierabend direkt wieder abgeholt werden. Wochenenddienste gibt es in den Mutti-Schichten keine. „Dieses Angebot ist für viele der Wiedereinstieg ins Berufsleben“, sagt Pflegedienstleiterin Karina Matthes. „Man fängt vielleicht mit vier bis fünf Stunden pro Tag an. Später, wenn die Kinder älter und selbstständiger sind, wird der Arbeitsumfang dann gesteigert.“ Je nach Situation schaue man, was machbar sei, und finde individuelle Lösungen.

Probleme mit Kinderbetreuung während der Arbeit

„Die Mutti-Schichten sind für Leute gedacht, die Probleme mit der Kinderbetreuung haben. Also zum Beispiel alleinerziehend sind oder keine Familie in der Nähe haben, die sich während der Arbeit um den Nachwuchs kümmern könnte“, erklärt Vanessa Henker, die die Tagespflege leitet. Sie selbst arbeitete nach der Geburt ihres Kindes damals sogar weiter im 3-Schicht-System der stationären Pflege. „Aber nicht alle haben eine Familie direkt im Ort, die die Kinderbetreuung währenddessen übernimmt“, betont Henker. Die Mutti-Schichten seien daher eine Super-Sache.

Quereinsteigerin aus dem Einzelhandel

Gerade auch für Quereinsteigerinnen: Doreen Hecht kommt eigentlich aus dem Einzelhandel. Nach der Geburt ihres Kindes war es für die alleinerziehende Mutter aufgrund der Schicht-Arbeitszeiten aber nicht mehr möglich, weiter in diesem Berufszweig zu arbeiten und sich gleichzeitig um den Nachwuchs zu kümmern. Gezwungenermaßen musste sie sich nach Alternativen umschauen.

Das Angebot der Mutti-Schichten in der Pflege kam für sie deshalb wie gerufen. „Ich bin unglaublich froh, dass es so eine Möglichkeit gibt“, sagt Hecht, die nun seit mittlerweile dreieinhalb Jahren als Pflegehilfskraft beim Seniorenzentrum in Mockrehna arbeitet.

Verständnis von Kollegen und Patienten

Damit das ganze System funktioniert, müssen allerdings sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch die Patientinnen und Patienten mitspielen. Während erstere die Wochenendschichten übernehmen, können letztere nicht schon um sechs Uhr in der Früh versorgt werden, sondern teilweise erst eine Stunde später. Da gebe es aber keine Probleme, sagt Pflegedienstleiterin Matthes. „Bis jetzt haben wir noch immer für alle Seiten eine gute Lösung gefunden und versuchen für unsere Mitarbeitenden auch weiterhin, viel möglich zu machen.“

Von Simon Ecker