Nach 17 Jahren: Bildband über Eilenburg neu aufgelegt

Im Jahr 2005 erschien im Verlag für die Heimat der erste Bildband über Eilenburg. Das ist 17 Jahre her und in dieser Zeit hat sich viel am und im Stadtbild getan und verändert. Da nur noch ein kleiner Restposten dieses Buches im Handel erhältlich ist, begannen schon vor gut zwei Jahren die Planungen und die Arbeiten an einem neuen Bildband. „Dieser wird zu Ostern erscheinen“, teilte Autor und Verleger Andreas Bechert jetzt mit.

Bildbandteil des neuen Eilenburg-Buches wurde komplett neu gemacht

Inhaltlich ist das Buch ähnlich gegliedert wie die erste Auflage. Der Prolog besteht aus einem aktualisierten Text aus der Feder von Museumsdirektor Andreas Flegel und Verlagsleiter Andreas Bechert. Inhaltlich dreht sich alles um die Geschichte der Stadt – beginnend mit der Ersterwähnung des Burgwards „civitas Ilburg“ bis hin zu den Sehenswürdigkeiten, die erst im letzten Jahr entstanden sind.

Der Bildbandteil wurde komplett neugestaltet. Die eindrucksvollen Fotos entstanden in den vergangenen 24 Monaten, stammen von unterschiedlichen Hobbyfotografen und dies aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln. Vollständigkeit, so Bechert, sei dabei nicht das Grundanliegen gewesen – vielmehr solle mit den Fotos Lust auf „mehr“ Eilenburg beim Leser und Betrachter geweckt werden.

Bildband über Eilenburg in deutscher und englischer Sprache

Wie schon die Erstauflage so wird auch der neue Bildband in deutscher und englischer Sprache erscheinen – der Verkaufspreis der limitierten Edition beträgt 17,95 Euro. Stephanie Bechert vom Verlag stimmt potenzielle Leser schon mal ein: „Freuen Sie sich auf einen neuen, farbenfrohen und teilweise geheimnisvollen Rundgang durch unsere ‚Stadt am Fluss an der Straße in der Zeit…‘.“

Der Verkauf des Bildbandes erfolgt im Buchladen von Kristin Hennig in der Leipziger Straße und im Museumsshop im Roten Hirsch in der Torgauer Straße. Vorbestellungen sind – aufgrund der limitierten Auflage – an beiden Stellen sowie über die Homepage des Verlages unter den Adresse www.bechert-design.de möglich und empfehlenswert.

Von lvz