Nach 43 Dienstjahren: Jesewitzer Lehrerin geht in Rente

Jesewitz

In der Jesewitzer Turnhalle steht auf einem Podest ein Sessel, daneben flackert ein kleiner Kamin. Es ist der „Oma-Sessel“ für Lehrerin Birgit Kaluza. Die 63-Jährige, die tatsächlich Oma eines Enkels ist, wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Und den könne man durchaus auch in einem Sessel am Kamin genießen, dachten sich Schüler und Kollegen.

Großes Abenteuer wartet

Doch wer Birgit Kaluza kennt, weiß, dass sie sich nicht einfach so aufs Altenteil setzt. Im März geht es auf große Kreuzfahrt durch Südostasien mit ihrem Mann, der seit einem Jahr in Rente ist. Sie wolle den neuen Lebensabschnitt genießen, auch wenn ihr der Abschied vom Schuldienst schwer fällt.

Birgit Kaluza war am Freitag sichtlich gerührt – schon den ganzen Tag über. Es war ihr letzter Arbeitstag an der Schule, Deutsch in der 3b ihre letzte Schulstunde. Die Klasse hatte sie erst übernommen, dafür war eine junge Lehrerin nach Krostitz gegangen, weil dort Lehrermangel bestand, damit Birgit Kaluza die letzten Arbeitstage in Jesewitz verbringen kann. Eine schöne Geste. Die junge Lehrerin kehrt nun zurück und Birgit Kaluza nimmt Abschied.

Tränen fließen

Am letzten Tag kullerten öfter die Tränen. „Ich werde die Schule vermissen“, erzählt sie vor der großen Abschiedsfeier. „Ich bin immer gern auf Arbeit gekommen, habe ein super Kollegium und tolle Schüler.“

Seit 43 Jahren ist Birgit Kaluza im Schuldienst. 1997 begann sie an der damaligen POS in Jesewitz als Unterstufenlehrerin, nach der Wende machte die Liemehnaerin als Grundschullehrerin weiter, hatte seither immer wieder eine erste Klasse übernommen und bis zur vierten Klassenstufe geführt. Unter anderem unterrichtete sie auch Schulgarten zu DDR-Zeiten, weil es das Fach nach der Wende aber nicht mehr gab, machte die Mutter zweier Kinder eine Ausbildung zur Englisch-Lehrerin. „Sie war eine ganz zuverlässige, liebevolle, aber auch strenge Lehrerin. Ihr Unterricht hatte hohe Qualität“, lobt Schulleiterin Kerstin Bröse.

Tolles Programm

Mit einem Englisch-Rap, einem Rentner-Abc, vielen Liedern, Tulpen als Blumengruß, Geschenken und den vielfachen Worten „Alles Gute, Frau Kaluza!“ verabschiedeten die Kinder und Kollegen Birgit Kaluza in die Rente. Den Kontakt wolle sie halten und ist nunmehr neues Mitglied im Rentnerverein, dem um die acht ehemalige Lehrer von Jesewitz angehören. Und da wird es gewiss immer viel zu erzählen geben.

Von Nico Fliegner