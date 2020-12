Nach Aus für Bürgerbegehren: Eilenburger Wäscherei geht in Widerspruch

Eilenburg

Wie geht es mit der Wäscherei Wagner in Eilenburg weiter? Diese Frage konnte man bislang nach jeder Stadtratssitzung stellen, in der das Thema auf der Tagesordnung stand. Und vielfach lautete die Antwort: Die Zukunft am Standort Nordring bleibt für das Unternehmen weiter ungewiss, eine Lösung gibt es nicht. So auch diesmal. Denn einer der letzten Strohhalme, an die sich Wäscherei-Inhaberin Cornelia Wagner klammerte, ist vorerst vom Tisch: Sie wollte mit einem Bürgerbegehren die Eilenburger Bevölkerung entscheiden lassen, ob sie den Betrieb am Nordring weiterführen darf oder eben nicht. Rund 1500 Bürger gaben ihre Unterschrift für das Bürgerbegehren. Doch der Stadtrat schmetterte am Montag das Bürgerbegehren ab.

OBM verliest Statement

Nachdem Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) den Tagesordnungspunkt aufrief, verlas er zunächst ein Statement, „welches mein Stimmverhalten nach der Beratung abbildet“, erklärte der OBM. Ein solches Vorgehen hat Seltenheitswert im Eilenburger Stadtrat und ließ schon erahnen, wie sich der OBM positionieren wird.

Scheler erklärte, warum er gegen die Beschlussvorlage stimmen wird, sprich das Bürgerbegehren nicht zulassen will. Demnach würde seine Zustimmung sein bisheriges Stimmverhalten ins Gegenteil verkehren. Scheler hatte sich immer für die Weiterführung des Grüngürtels ausgesprochen, weshalb die Wäscherei am Nordring weichen soll. „In dem angestrebten Bürgerbegehren erkenne ich ausschließlich die Verfolgung und Durchsetzung privater Interessen, welche nicht der Allgemeinheit dienen. Die Unternehmerin Frau Wagner hätte seit vielen Jahren die Möglichkeit nutzen können und nutzen müssen, ihren Betrieb von einem Mietobjekt mit zweifelsfrei zeitlicher Befristung an einen anderen Standort innerhalb Eilenburgs zu verlagern.“ Grundstücksangebote hätte sie stets ausgeschlagen. Zudem sieht Scheler keine Notwendigkeit für den Erhalt der Wäscherei zur Daseinsvorsorge, denn es gibt in Eilenburg auch andere Wäschereien.

„Missbrauch des Instrumentes Bürgerbegehren “

Scheler reagierte zudem auf einen LVZ-Beitrag vom Samstag, in dem Wagner äußerte, sich alle Optionen bezüglich eines Verkaufs des Grundstücks an sie offen zu halten. Wagner sagte: „Ob ich das Grundstück kaufe, kann ich natürlich erst sagen, wenn das Wertgutachten da ist und ich den Preis kenne.“ Diese Aussagen seien dem OBM „völlig unerklärlich.“ Er begrüße die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens zwar generell, „so was muss es geben, und zwar genau dann, wenn es um die Realisierung städtischer Vorhaben von entscheidender Prägung und Auswirkung für die Allgemeinheit geht. Ein Bürgerbegehren dafür, dass der Verkauf eines städtischen Grundstücks auf diesem Wege erzwungen werden soll, das halte ich für Missbrauch des Instrumentes Bürgerbegehren und zusätzlich halte ich das für eine Missachtung der Beschlüsse des Stadtrates, die bisher gefasst worden sind. Das ist meine Meinung und von der gehe ich nicht ab.“

So äußerten sich andere Stadträte

AfD-Stadtrat Maiko Lemm erklärte, dass „die ganze Sache schon über viele Jahre nicht geradlinig gelaufen“ sei. Es habe gegenüber Frau Wagner „Zusagen und Vorkaufsrechte“ gegeben. „Dass wir jetzt vielleicht ein Bürgerbegehren bekommen, haben wir uns hier auch zuzuschreiben.“

SPD-Stadtrat Mathias Teuber meinte, dass für das Bürgerbegehren das notwendige Quorum erreicht worden und es damit rechtlich zulässig sei. „Deswegen kann man heute meines Erachtens nur mit Ja stimmen. Unabhängig davon halte ich es für begrüßenswert, das Bürgerbegehren durchzuführen, denn man streitet sich ja nun schon seit vielen Jahren und viele Abstimmungen waren ja so, dass sie nicht einstimmig getroffen wurden.“

Max Seehaus von den Freien Wählern/Freigeistern erklärte, dass seine Fraktion den Beschluss ablehnen werde. Zwar werde die „demokratische Möglichkeit eines Bürgerbegehrens“ begrüßt, es sollte aber mit „ehrlichen Argumenten geführt werden und im Interesse der Allgemeinheit sein. Das sehen wir nicht.“ So sei nicht belegt, dass der Betrieb einzig durch den Verkauf weitergeführt werden könne. Nicht geklärt sei auch der Verkehrswert des Grundstückes und ob Wagner bereit sei, diesen zu zahlen. Und falsch sei auch, dass diese Dienstleitung einmalig in Eilenburg sei. Zudem sei der Unternehmerin von Anfang an bekannt gewesen, dass sie das Grundstück wieder verlassen müsste, weil der Grüngürtel vollendet werden soll. Außerdem sei das Bürgerbegehren zu einseitig auf das private Interesse ausgerichtet.

„Gemeinwohl ist nicht erkenntlich“

Linke-Stadtrat Jürgen Prochnow stimmte schließlich ebenso den Ausführungen des OBM zu. „Wenn ich in allen bisherigen Beschlüssen in dieser Sache gegen einen Verkauf gestimmt habe, dann möge mir jemand die Logik mal erklären, warum ich jetzt ein Instrumentarium befürworten soll, das dem Ziel und Zweck dient, dieses Grundstück an Frau Wagner zu veräußern.“ Zudem gebe es noch ein am Gericht anhängiges Verfahren zu einer Räumungsklage, das noch nicht entschieden sei. Prochnow erklärte, nichts gegen einen Bürgerentscheid zu haben, „wenn er denn dem Allgemeinwohl dient. Dieses Gemeinwohl ist hier nicht erkenntlich.“

Zehn Räte und der OBM stimmten letztlich gegen die Zulassung des Bürgerbegehrens, darunter Vertreter von CDU/ Bündnisgrüne, Freie Wähler/Freigeister und Linke. Zwei AfD-Stadträte und ein SPD-Stadtrat stimmten für die Zulassung. Enthaltungen gab es keine.

Das sagt die Unternehmerin

Die Wäscherei Wagner will nunmehr gegen den Beschluss vorgehen. „Wir warten jetzt den Bescheid ab und werden dann in Widerspruch gehen“, kündigt Rechtsanwalt Dr. Sven Kreuter von der Kanzlei Füßer & Kollegen in Leipzig an, der die Unternehmerin Cornelia Wagner, Eigentümerin der Wäscherei Wagner, rechtlich vertritt.

Laut Kreuter hätte der Beschluss am vorigen Montag so nicht getroffen werden dürfen. Der Stadtrat hatte das Bürgerbegehren nicht zugelassen und argumentiert, dass es vornehmlich die persönlichen Interessen der Unternehmerin diene und nicht dem Allgemeinwohl. Dies sei aber laut Kreuter kein Ausschlusskriterium für ein Bürgerbegehren, so der Rechtsanwalt weiter und meint: „So geht es nicht.“

Nach dem eingelegten Widerspruch muss dann Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) darauf reagieren und prüfen, ob Abhilfe in der Causa geschaffen werden könne. Wenn nicht, wird die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises zuständig und entscheidet. Und selbst wenn die den vom Stadtrat abgeschmetterten Beschluss für richtig hält, bleibt der Unternehmerin der Klageweg offen.

Um das Wäscherei-Grundstück am Nordring gibt es seit Jahren Streit. Eine zeitnahe Lösung scheint damit weiter nicht in Sicht.

Von Nico Fliegner