Angefangen hat alles mit einem Leserbrief in der LVZ: Ein Kunde des Multi-Bestell-Centers Eilenburg beschwerte sich Ende letzten Jahres darüber, dass er seine bereits frankierte Postkarte nicht ohne Weiteres im Geschäft abgeben konnte und sich stattdessen in die Warteschlange einreihen musste. Inhaber Mario Bernhardt reagierte seinerseits mit einer Stellungnahme, in der er die aktuell schwierige Corona-Situation und das hohe Kunden- und Sendungsaufkommen im Multi-Bestell-Center schilderte. Inzwischen haben sich die beiden ausgesprochen, der kurze Clinch lenkte den Fokus aber auf ein anderes Thema, das Bernhardt schon lange ein Dorn im Auge ist: Die Briefkasten-Situation vor dem Bestell-Center.

Betreiber wünscht sich Briefkasten vor Postfiliale

Seit er 2014 mit seiner Filiale aus der Konsumgasse in die naheliegende Breite Straße umgezogen ist, wünscht sich Bernhardt einen Briefkasten vor seinem Geschäft. „Das würde so viele Dinge vereinfachen, besonders jetzt in der Corona-Pandemie“, erklärt der Betreiber des Bestell-Centers. So könnten Kunden ihre fertigen Sendungen einfach in den Briefkasten werfen und müssten nicht extra ins Geschäft kommen, wo sich ein Mitarbeiter um die Sendungen kümmern muss.

Dabei ist es nicht so, dass im Stadtzentrum von Eilenburg Briefkastenmangel herrscht: Sowohl auf dem Marktplatz als auch am alten Standort des Bestell-Centers in der Konsumgasse befinden sich Kästen, jeweils nur wenige hundert Meter vom Geschäft entfernt. Bernhardt schlug der Stadt daher vor, einen der beiden Kästen – vorzugsweise den etwas versteckt platzierten in der Konsumgasse – einfach vor seinem Geschäft aufzustellen.

Briefkasten 7,5 Zentimeter zu breit

Bei der Stadt stieß dieser Vorschlag zunächst auf wenig Gegenliebe: Erst wurde gar keine Genehmigung für den Bau erteilt, später habe Bernhardt für den Betrieb des Kastens knapp 100 Euro „Überbaugebühr“ im Jahr zahlen sollen. Der Grund: Der Bürgersteig vor dem Geschäft muss mindestens 2,50 Meter breit sein, und der Kasten sei dafür 7,5 Zentimeter zu breit. Bernhardt hat dafür wenig Verständnis: „Auch mit dem Briefkasten haben Fußgänger und Rollstuhlfahrer genug Platz auf dem Bürgersteig. Das ist die einzige Postfiliale der Stadt, da gehört ein Briefkasten einfach dazu!“

Stadt lenkt ein, will gleich zwei Kästen versetzen

Nachdem das Thema durch die Auseinandersetzung um die frankierte Karte in der LVZ nun erneut für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, veranlasste die Stadtverwaltung eine wiederholte Prüfung. Am Dienstag bekam Bernhardt einen Anruf vom Bauamt, und schon Freitagvormittag wurde ein neuer Platz für den Briefkasten aus der Konsumgasse ausgewählt: „Nach wiederholter Prüfung wird der Briefkasten nun neben die Postfiliale vor ein Gebäude der Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH versetzt“, erklärt die Stadtverwaltung. So stehe der Briefkasten direkt neben der Post und sei gut zu erreichen; die Umsetzung soll in den nächsten Wochen erfolgen.

Darüber hinaus plant die Stadt die Umsetzung eines weiteren, aktuell nicht optimal platzierten Briefkastens am Hugo-Jäckel-Platz auf dem Eilenburger Berg. In Kooperation mit dem Stadtseniorenrat wurde beschlossen, auch diesen Kasten an passendere Stelle zu versetzen – wann und wohin, muss allerdings erst noch entschieden werden.

Mario Bernhardt ist froh, dass sein Wunsch nun doch noch in Erfüllung gehen soll. „Der Bauhof wird das Fundament gießen, und die Post muss dann nur noch den Briefkasten umsetzen“, erklärt der Betreiber des Multi-Bestell-Centers. Er sei nur etwas erstaunt, dass die Umsetzung nun doch so plötzlich vonstattengeht. „Es wäre schön gewesen, wenn der Kasten schon in der Vorweihnachtszeit hier gestanden hätte“, erklärt Bernhardt, „aber zufrieden bin ich so oder so.“

