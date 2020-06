Nach Brand in Eilenburg: Getränke-Produktion läuft weiter

Eilenburg

Die Produktion des Eilenburger Getränkeherstellers Sachsen Quelle in Eilenburg läuft auch nach dem Brand auf dem Gelände vom Sonnabend normal weiter. Das sagte Markus Humpert, Geschäftsführer der Sachsen Quelle GmbH, am Dienstag auf Nachfrage. „Wir hatten noch Glück im Unglück. Es ist niemand zu Schaden gekommen“, so Humpert.

Brand brach im Bereich der Speditionsfirma aus

Sachsen Quelle selbst war nicht betroffen. Ausgebrochen war das Feuer am Samstag gegen 18.45 Uhr im Bereich der ebenfalls An den Quellen ansässigen Speditionsfirma, die dort ein Kommissionslager betreibt. Ein Fahrer haben den Brand bemerkt und sofort reagiert. Laut Polizei war ein Plastikcontainer für Restmüll vor der Produktionshalle des Logistikunternehmens in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf die 600, an der Halle gelagerten Leergutpaletten über und beschädigten die Fassade. Die Eilenburger Feuerwehr war mit über 40 Kameraden rund fünfeinhalb Stunden im Einsatz.

Schadenssumme im sechsstelligen Bereich

Zur genauen Schadenssumme konnte Markus Humpert noch nichts sagen. „Wir können aber bestätigen, dass diese sich im sechsstelligen Bereich bewegt.“ Die Polizei hatte zunächst von geschätzten 500 000 Euro Schaden gesprochen.

Von Kathrin Kabelitz