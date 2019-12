Nach Brand in Laußig: Eilenburger THW hilft Airbrush-Künstler

Eilenburg

Der Lkw im Blau des Technischen Hilfswerkes fährt aus der Wand direkt auf den Betrachter zu. Zumindest lässt es Airbrush-Künstler Andreas Wunderlich am Sitz des Eilenburger THW in der Belianstraße 10 dank des Einsatzes von Pinsel und Pistole so aussehen. Seit Mittwoch und vermutlich auch noch in der Weihnachtswoche ist er vor Ort, nutzt die etwas wärmeren Temperaturen um die Mittagsstunde. „Denn unter fünf Grad Celsius dürfen es für die Mischung aus Airbrush und Illusionsmalerei nicht sein“, erklärt er.

Auftrag ist Gold wert

Für ihn, dessen Werkstatt Ende November in Laußig abbrannte, ist der unverhoffte THW-Auftrag auch so was wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. „Denn ohne eigene Werkstatt ist ein Auftrag vor Ort bei Kunden richtig Gold wert“, erklärt er.

Auftrag ging bewusst an den Laußiger

Inez Laaser, die bei dem 40-Mitlieder zählenden Eilenburger Ortsverband mitmischt, aber auch als Fachberaterin und stellvertretende Landessprecherin bei der schnellen technischen Eingreiftruppe fungiert, hatte von dem Brand in der Zeitung gelesen und sagt: „Wenn das THW auch mal auf diese Weise helfen kann, ist das toll.“ Die Bemalung der Fassade war ohnehin geplant. Nun ging der Auftrag eben schneller raus und bewusst an den Laußiger.

Von Ilka Fischer