Nach Diebstahl: Ehrentafel wieder zurück im Ruderclub Eilenburg

Eilenburg

Die bronzene Ehrentafel, die auf dem Gelände des Ruderclubs Eilenburg gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. „Am Mittwochabend hat ein anonymer Anrufer bei mir zu Hause angerufen und gesagt, die Tafel würde am Ruderclub stehen“, berichtete Schatzmeister Peter Palm am Donnerstag. Er sei dann sofort ins Auto gestiegen und hingefahren. Und tatsächlich: Das bronzene Relief stand dort am Zaun angelehnt. „Wir sind sehr glücklich, dass die Ehrentafel, die uns so viel bedeutet, jetzt wieder an ihrem Platz ist“, freut sich Palm.

Verein bat um Hinweise

Am vergangenen Wochenende war die Tafel, die der im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder des Ruderclubs gedenkt, gestohlen worden. Der Verein hatte daraufhin auch die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib der Tafel gebeten.

Von sec