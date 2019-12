Eilenburg

Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Straße der Jugend in Eilenburg sucht die Polizei Zeugen. Die unbekannten Täter waren am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 5 Uhr, in das Gebäude eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. In dem Markt stahlen sie dann eine bisher unbekannte Anzahl an Tabakwaren und Spirituosen. Die Höhe des Stehl- und Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Wer hat etwas gesehen?

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von lvz