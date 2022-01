Nach Einbruch in Jesewitz zwei Verdächtige gefasst

Jesewitz

In Jesewitz wurden am Donnerstagvormittag zwei mutmaßliche Einbrecher gestellt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatten aufmerksame Anwohner die Tat bemerkt. Insgesamt drei Männer seien in ein leerstehendes Einfamilienhaus eingedrungen und hatten es dort offenbar auf Kupferkabel und weitere Gegenstände abgesehen, die sie zum Abtransport bereitstellten. Als die drei Männer jedoch bemerkten, dass sie gesehen wurden, sprangen sie durch ein offenes Fenster und ergriffen die Flucht. Einer verlor dabei persönliche Gegenstände, die später sichergestellt werden konnten.

Einem gelingt die Flucht

Den hinzugerufenen Polizisten gelang es wenig später, zwei Verdächtige zu stellen. Dem dritten Mann sei jedoch die Flucht gelungen, teilte die Polizei mit. Bei den beiden gefassten Männern handele es sich um einen 31-jährigen Russen und einen 20-jährigen deutschen Staatsbürger. Gegen den 31-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, der nach Abschluss der ersten Ermittlungen und einer Richtervorführung vollstreckt wurde. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn und den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines Einbruchsdiebstahls ermittelt.

Von LVZ