Rund 50 Jahre nisteten Störche auf einem alten Werkstatt-Schornstein am Eilenburger Jakobsplatz. Im August stürzte die marode Esse bei einem Sturm teilweise ein, das Nest wurde zerstört. Nun ist der Storch zurück – aber vorerst obdachlos.

Jahrelang haben auf diesem Schornstein am Mühlgraben Storchenpaare gebrütet. Günter Bremme hat die Tiere auf dem Nachbargrundstück oft mit dem Spektiv beobachtet. Trotz des maroden Zustandes der Esse (rechtes Foto) nistete vergangenes Jahr noch ein Storchenpaar hier. Als die Jungen flügge wurden und das Elternpaar weitergezogen war, brach Sturm Kirsten den Schornsteinkopf ab. In diesen Tagen sitzt auf der Ruine immer mal wieder ein Storch und es scheint fast so, als suche er sein Nest. Quelle: Günther Bremme/ Wolfgang Sens /Kathrin Kabelitz (1)