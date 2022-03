Nach Feuer in Battaune: Polizei ermittelt zur Todes- und Brandursache

Battaune

Der Brandeinsatz in der Nacht zum Sonntag im Doberschützer Ortsteil Battaune (Landkreis Nordsachsen) hat bei den Kameraden der Feuerwehren Spuren hinterlassen. Zum einen war es nach dem verheerenden Feuer in einer Lagerhalle in Sprotta am Freitagnachmittag mit zwei Verletzten für viele Kameraden, auch die der Ortswehr, der zweite große Einsatz innerhalb von nur 48 Stunden. Viel schwerer aber wiegt, dass es sich bei dem Toten um einen ihrer Kameraden handelt. „Er war aktives Mitglied bei uns. Beim Großeinsatz in Sprotta war er aber nicht dabei“, reagierte Einsatzleiter René Petersohn (46) betroffen. Mittlerweile wurde bekannt, dass zudem eine 28-jährige Frau bei dem Brand verletzt wurde.

28-jährige Frau wird bei dem Feuer in Battaune verletzt

Gegen 4 Uhr war der Alarm in dem Doberschützer Ortsteil ausgelöst worden. „Als wir vor Ort kamen, schlugen uns bereits aus mehreren Fenstern Flammen entgegen“, so René Petersohn. Eine Nachbarin habe die Einsatzkräfte informiert, dass sich im Haus noch eine Person befinden soll. Während die Löscharbeiten anliefen, suchten die Kameraden nach dem Vermissten und fanden ihn schließlich leblos auf. Die 28-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Haus befand, konnte gerettet werden. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Sechs Feuerwehren aus der Region sind beim Brand in Battaune im Einsatz

Neben der Feuerwehr Battaune wurden weitere Wehren aus Doberschütz, Mörtitz, Sprotta, Wöllnau und Mockrehna alarmiert. Vor Ort war über mehrere Stunden auch die Eilenburger Feuerwehr mit der Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug. Alarmiert wurden zudem das Technische Hilfswerk Leipzig. Die Helfer öffneten die Fassade mit Spezialwerkzeug, damit letzte Glutnester in der Zwischendecke entdeckt und gelöscht werden konnten. Im Gebäude war viel Holz verbaut, sodass auch Schaum eingesetzt wurde. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Battauner Wehrleiter: Einsatz war eine große Herausforderung für alle

Der Battauner René Petersohn ist erst seit wenigen Monaten zusammen mit dem Mörtitzer Sebastian Kania neuer Vize der Gemeindewehrleitung Doberschütz, die nun vom Doberschützer Christian Gobert angeführt wird. Einsätze in dieser Größenordnung sind auch für ihn Neuland. Physisch wie auch psychisch sei dies eine große Herausforderung für alle Kameraden gewesen. „Wir haben es dennoch recht gut gemeistert“, sagte der 46-Jährige.

Brandursache ist noch unklar

Die Umstände des tragischen Ereignisses sind indes noch völlig unklar. Ermittler der Polizei müssen nun die Ursache des Todes des Mannes herausfinden und klären, wie es zu dem Brand kommen konnte. Laut Polizei soll dazu ein Brandursachenermittler vor Ort kommen.

Von ka