Nach Feuer in Eilenburg – Tatverdächtiger sitzt hinter Gittern

Eilenburg

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenstraße in der Nacht zum Samstag konnten Beamte des Reviers Eilenburg und der Kriminalpolizei einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln und stellen. Der Staatsanwalt ordnete am Sonntag die vorläufige Festnahme des Beschuldigten an.

Verdacht der schweren Brandstiftung

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, wurde er am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig vorgeführt. Gegen den 22-Jährigen erging wegen des dringenden Tatverdachtes der schweren Brandstiftung Haftbefehl. Dieser wurde in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Bewohner des betroffenen Hauses mussten ihre Wohnungen am Samstag gegen 1.30 Uhr vorsorglich verlassen. Verletzt wurde niemand.

Von lvz