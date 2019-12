Nach Großalarm in Mockrehna: Woher kam das Kohlenmonoxid?

Mockrehna

Nach dem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften am Montag ist bei der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH der Alltag noch nicht wieder eingekehrt. Infolge des Vorfalls mussten über 200 Mitarbeiter in verschiedene Krankenhäuser der Region gebracht werden. Die meisten zur Vorsorge, viele wurden jedoch auch stationär aufgenommen. Am Mittwoch hielt Geschäftsführer Christian Borchers eine Mitarbeiterversammlung ab, um die Kollegen der Schicht, die Anfang der Woche von der Evakuierung betroffen war, über den aktuellen Stand zu unterrichten. Wir sprachen im Anschluss mit ihm.

Herr Borchers, wie geht es den Kollegen, die am Montag ins Krankenhaus eingeliefert wurden?

Es geht ihnen besser. Sieben Mitarbeiter sind aktuell infolge des Vorfalls am Montag krankgeschrieben. Natürlich spüren wir Verunsicherung bei allen Kollegen der Schicht, deshalb hatten wir die Zusammenkunft, die ich auch genutzt habe, um mich für das professionelle Verhalten aller zu bedanken. Unsere Pläne für derartige Situationen sind exakt eingehalten worden, die Ersthelfer haben einen guten Job gemacht, alles hat ineinandergegriffen. Davor habe ich großen Respekt. Bei den Mockrehnaer Feuerwehrleuten habe ich mich am Montag bereits kräftig bedankt – unter ihnen sind übrigens auch einige Beschäftigte von uns. Ich möchte meinen Dank aber natürlich allen Feuerwehrleuten und Rettungskräften aussprechen, die hier gute Arbeit abgeliefert haben.

Zur Galerie In der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna sind offensichtlich Giftstoffe ausgetreten. Die Mitarbeiter sind evakuiert und kommen in Krankenhäuser.

Konnten Sie inzwischen herausfinden, was genau am Montag passiert ist?

Wir sind mitten in der Ursachenforschung. Wir wissen, dass eine Kollegin im Bereich Filetierung am Boden liegend gefunden wurde. Ein zweiter Kollege hat ihr geholfen, bekam jedoch Kreislaufprobleme. Während der Notarzt zu uns unterwegs war, kam ein dritter Betroffener dazu. Daraufhin wurde Alarm ausgelöst und die Schicht in die Kantine evakuiert. Die Feuerwehr und die herbeigerufenen ABC-Fachleute trafen rasch ein und haben zunächst den betroffenen Arbeitsbereich und dann den gesamten Betrieb auf ursächliche Substanzen untersucht und Kontrollmessungen auf Schadgase durchgeführt. Nichts! Parallel dazu erhärtete sich der Verdacht der behandelnden Notärzte auf eine eventuelle Anreicherung von Kohlenmonoxid im Blut. Nach Information der Einsatzleitung wurde dies durch das Krankenhaus Torgau bestätigt. Es wurde dann die Halle in den Zustand vor der Evakuierung versetzt, sprich Tore, Türen, Lüftungsanlagen sowie Zu- und Abluftanlagen verschlossen, um einer Quelle auf die Spur zu kommen. Alle Messungen blieben aber ohne Befund.

Gibt es in dem Bereich potenzielle Quellen für Kohlenmonoxid?

Kohlenmonoxid entsteht bei Verbrennungsprozessen. Wir haben ein hochmodernes, erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk am Rand unseres Betriebsgeländes – allerdings in einiger Entfernung, circa 200 Meter zum betroffenen Abschnitt sowie ohne jegliche räumliche Verbindung zum betroffenen Betriebsbereich. Auch aufgrund der aus Westen kommenden Windrichtung kann diese Ursache ausgeschlossen werden. Zudem wurden Lkw-Abgase von Fachleuten ausgeschlossen.

Es wurde auch gemutmaßt, dass chemische Reaktionen nach Reinigungsarbeiten etwas freigesetzt hatten.

Ein Werk wie unseres wird jeden Tag komplett gereinigt und desinfiziert. Dazu werden abwechselnd saure und basische Reinigungsmittel eingesetzt, die jeweils spezielle Reinigungseigenschaften besitzen. In Kombination können die Grundsubstanzen tatsächlich giftiges Chlorgas bilden. Damit dies nicht passiert, gibt es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Das am Montag hatte definitiv nichts mit Chlorgas zu tun. Diese Bestätigung haben wir auch von den Experten der Feuerwehr. Ausgeschlossen werden kann auch das Kältemittel Ammoniak. In diesem Bereich, in dem Kolleginnen und Kollegen arbeiteten, haben wir schon vor Jahren aus Arbeitssicherheitsgründen auf Sole umgestellt.

Wie gehen Sie bei der Ursachensuche weiter vor?

Wir haben noch am Montag mit der Landesdirektion einen Maßnahmenplan abgestimmt und Sensoren beschafft, die an Fixpunkten positioniert sind und durch mobile Technik ergänzt werden. Zudem planen wir, die im Betrieb installierte Gaswarnanlage sowie die Brandmeldeanlage entsprechend weiter auszurüsten beziehungsweise zu erweitern. Seither messen wir ununterbrochen die Luftbeschaffenheit – übrigens ohne Befund. Wir lassen die Arbeitskleidung der betroffenen Mitarbeiter untersuchen und sind zudem bestrebt, soweit es der Datenschutz zulässt, Informationen zur Diagnose der betroffenen Mitarbeiter zu bekommen, um weitere Anhaltspunkte zu erhalten. Untersucht werden außerdem auch Gewürze und andere Zutaten, die wir geliefert bekommen. Von Fachleuten wurden auch allergische Reaktionen durch eingesetzte Gewürzmischungen – zum Beispiel Muskatnuss – bislang ausgeschlossen.

Seit wann läuft der Betrieb im Unternehmen wieder?

Wir hatten die Schlachtung ja sofort eingestellt. Aus dem Fleisch wurden zahlreiche Proben gezogen, die ebenfalls analysiert werden. Um 13 Uhr am Dienstag haben wir mit der Verladung von tiefgekühlten Produkten der vorherigen Produktionstage begonnen und nachdem das Werk nochmals intensiv gereinigt worden ist, haben wir den normalen Arbeitsrhythmus wiederhergestellt. Die Tagescharge des Montags wurde zunächst gesperrt, gesondert markiert und tiefgekühlt eingelagert. Eine Freigabe dieser Ware wird es erst geben, wenn sämtliche Untersuchungsergebnisse vorliegen. Hier stehen wir in engem Kontakt mit den zuständigen Veterinärbehörden. Abschließend möchten wir uns für die schnelle Hilfeleistung bei der von uns organisierten parallel laufenden Versorgung bei Hähnchen Krause und der Erzeugergemeinschaft Agrarprodukte Wildenhain bedanken.

Von Sebastian Stöber