Nach Hausbrand in Eilenburg: Ermittlungen laufen

Eilenburg

Im Fall des 88-jährigen Rentners, der am späten Dienstagabend bei einem Hausbrand in Eilenburg ums Leben kam, dauern die Ermittlungen an. Ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen Ursache für den Brand war, ist weiterhin unklar. Ein Brandursachenermittler, der am Mittwoch bis in die Abendstunden vor Ort war, konnte kein abschließendes Ergebnis feststellen. Ein technischer Sachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) wird deshalb nun hinzugezogen, so die Polizeidirektion Leipzig am Vormittag.

Ergebnis der Obduktion folgt noch

Auch die Obduktion des verstorbenen Rentners ist noch im Gange. Ein Ergebnis wird im Lauf der nächsten Woche erwartet, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig mitteilte. Als wahrscheinliche Todesursache gilt eine Rauchgasvergiftung.

Eilenburg kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verletzter Ehefrau geht es besser

Erfreulichere Nachrichten gibt es indes von der Ehefrau des Verunglückten. Die 86-Jährige wurde beim Brand nur leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut, vermutlich kann sie bald entlassen werden.

Von sec