Nach LVZ-Bericht: Problem-Garage in Eilenburg gesichert

Eilenburg

Die verwahrloste Garage in der Kleinen Mauerstraße in Eilenburg ist jetzt gesichert worden. Nachdem die LVZ über das Problem-Grundstück, das zu einem leerstehenden Haus in der Torgauer Straße gehört, berichtete, ist der Eigentümer offenbar aktiv geworden und hat eine Auflage der Stadtverwaltung am Donnerstag umgesetzt. Danach hat er das offen stehende Tor mit Brettern vernagelt, so dass von Unbefugten kein Zutritt mehr in die Garage möglich ist.

Kritik an verwahrlostem Grundstück

Hintergrund ist ein Brand im Juni. In der Garage wurde mutmaßlich absichtlich Feuer gelegt, die Polizei ermittelt in dem Fall. Danach stand das löchrige Brandtor über Wochen offen.

Hinzu kommt: Bereits in den letzten Jahren verschafften sich Unbekannte immer wieder Zuritt in das Objekt und legten dort Müll ab. All dies sorgte zuletzt zunehmend für Kritik.

