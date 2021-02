Nach Mutationsfällen in Bad Dübener Kita: Testergebnisse sind da

Bad Düben

Nach dem Bekanntwerden von drei Corona-Mutationsfällen in Bad Düben liegen nun die Ergebnisse der Tests vor, die das nordsächsische Gesundheitsamt in dieser Woche durchgeführt hat. 88 Kinder, Geschwisterkinder, Eltern und Erzieher der Kita Märchenland hatten sich am Dienstag einem freiwilligen PCR-Test unterzogen. „Alle sind negativ“, hieß es am Morgen aus dem Landratsamt.

Bad Dübener Mutationsfälle sind die ersten in Nordsachsen

Am Wochenende war bekannt geworden, dass ein Kind, das die Notbetreuung der Kita besucht hat, mit der mutierten Variante B.1.1.7 des SARS-CoV-2-Virus infiziert ist. Es war der erste Fall in Nordsachsen. Am Montag teilte das Landratsamt dann mit, dass es zwei weitere derartige Infektionen in der Kita gibt. Alle drei Kinder seien aber symptomfrei und bereits seit 21./22. Januar in Quarantäne. Nachgewiesen wurde die sogenannte britische Variante nach Tests, die das nordsächsische Gesundheitsamt nach Hinweisen aus Wittenberg veranlasst hatte. Dort war bei einer Person, die Kontakt nach Bad Düben hatte, die Mutation festgestellt worden.

Am Montag eingeschränkter Regelbetrieb

Um den Eltern die Sorgen vor einer eventuellen Ansteckung zu nehmen, entschied das Landratsamt daraufhin, einen Test anzubieten. Dieser war freiwillig. Seitens Stadt und Kita-Leitung war aber zuvor das klare Signal gesendet worden, „dass für Kinder, deren Eltern den Test nicht in Anspruch nehmen und die sogenannte K1-Kontaktpersonen aus den letzten drei Wochen waren, sowohl keine Notbetreuung als auch kein eingeschränkter Regelbetrieb für die nächsten zwei Wochen möglich ist.“ Diese Regelung sei erforderlich, um auch für alle anderen Eltern nach Entscheidung des Freistaates wieder eine Betreuung anbieten zu können. In der Kurstadt herrscht nun Erleichterung. Dass alle 88 Tests negativ sind, sei eine gute Nachricht für Bad Düben: „So können am Montag alle Kitas und Grundschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen.“

