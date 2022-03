Eilenburg/Bad Düben

Die Macht in den Amtsstuben der Städte haben sie in den letzten Wochen wegen Corona nicht wirklich an sich nehmen können – seit Aschermittwoch sind die Narren der nordsächsischen Region nun auch die Schlüsselherrschaft über die Rathäuser wieder los. Die Session, die keine war, endet. Nach 2021 zwang die Pandemie auch in diesem Winter die Narren weitgehend zum Stillstand.

Bad Dübens Narren resümieren: Ohne Spesen nichts gewesen

Entsprechend bitter fällt das Fazit des Hammermühler Karnevalvereins aus. Nicht eine Veranstaltung konnte stattfinden. „Die zahllosen Regelungen haben es nicht zugelassen, dass wir einen Galaabend, Kinderkarneval oder Weiberfasching hätten durchführen können. Auch unsere Proben waren stark beeinträchtigt, da wir Krankheitsfälle hatten und Erwachsene nur unter 2G-plus-Regel trainieren durften. Man kann getrost sagen ‚Außer Spesen nichts gewesen“, sagte Präsident Matthias Lachmann. Doch die Narren stecken die Köpfe nicht in den Sand. In den nächsten Tagen beginnen die Vorbereitungen für die 28. Session, zumindest schon mal gedanklich. Am 11.11. holt sich der HKV auf alle Fälle den Rathausschlüssel wieder bei Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ab.

Eilenburger Narren nutzen die Zeit zum Üben

Um 15.45 Uhr war es am Aschermittwoch auch in Eilenburg so weit. Der Eilenburger Carnevalclub (ECC), vertreten unter anderem durch den Vorsitzenden Mathias Gürke, übergab den Schlüssel wieder an Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos).

Der ECC übergibt den Schlüssel wieder an den Oberbürgermeister Quelle: Juliane Staretzek

„Es war eine schöne Zeit, auch wenn wir uns das ein bisschen anders vorgestellt haben“, eröffnete Mathias Gürke, „aber gut, dann haben wir noch etwas mehr Zeit zu üben“ – bis in der nächsten Session das 50. Jubiläum endlich nachgefeiert werden kann. Außerdem zeigt er sich froh, dass der Verein in der Corona-Zeit keine Mitglieder verloren hat, freut sich aber auf die Veranstaltungen im November. Gegen Karneval im Sommer spricht sich Gürke dennoch aus: „Weihnachten feiert man auch nur an Weihnachten und nicht, wenn es gerade passt. So traditionsbewusst sind wir auch beim Karneval.“

Von Juliane Staretzek und Steffen Brost