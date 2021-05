Eilenburg

Für andere sind es nur ein paar Stufen hinauf oder hinab. Für den Eilenburger René Wagner war die Treppe im zweiten Stock seines Wohnhauses seit Monaten ein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg an die frische Luft. Jetzt nimmt Wagner den Lift, setzt sich auf einen Stuhl, klappt Fuß- und Armlehnen nach unten, drückt den Knopf – ein Piepton ertönt und „sssssstttt“ – geht’s abwärts.

Eilenburger kann nicht mehr richtig laufen und zupacken

Auf der Hofseite hat Vermieter Hartmut Lückler extra ein neues Geländer montiert. Mit der Gehhilfe kann René Wagner nun die fünf Meter allein bis zum Gartenpavillon laufen, wenn seine Frau in der Nähe ist, kleine Arbeiten in den höher liegenden Pflanzkübeln erledigen. Trotz der Mühen mag ein kleines Lächeln aus seinem Gesicht gar nicht so recht verschwinden. Der Eilenburger ist in diesem Moment einfach nur glücklich. Der Treppenlift gibt ihm ein großes Stück Freiheit und Lebensqualität zurück, die er schon verloren glaubte. Der 61-Jährige leidet an einer unheilbaren Polyneuropathie. Diese heimtückische Krankheit schlägt sich auf Füßen und Händen nieder, so dass er nicht richtig laufen und zufassen kann. Jeder Schritt ist ein Kampf und oft nur mit Hilfe seiner Frau Zwina möglich. Die Treppenstufen allein waren für ihn seit Monaten nicht zu überwinden. Die zurückerlangte Selbstständigkeit hilft der Stärkung der körperlichen Konstitution.

Lift kostet 12 000 Euro

Meterlange Rohre schlängeln sich nun entlang der Treppe in den zweiten Stock. Dank Fernbedienung geht alles automatisch. So richtig daran geglaubt hat René Wagner nicht mehr. Die veranschlagten 12 000 Euro waren eine für den EU-Rentner eigentlich unerreichbare Summe. 4000 Euro hatte die Krankenkasse zwar zugesichert, er konnte über einen Kredit 3000 Euro beisteuern. Weitere Zuschüsse gab es aber nicht. Der von der Behinderten-Beauftragten des Landkreises, Marina Lemke, unterstützte Versuch, bei der SAB Hilfe zu erhalten, schlug leider fehl.

Knapp über 5000 Euro kamen zusammen

Dann schaltete sich der Anglerverband Leipzig ein und initiierte einen Spendenaufruf für René Wagner, der seit über 50 Jahren Mitglied ist und Eilenburgs Sportfischerverein Petri Heil leitet. Die Resonanz war überwältigend. „Viele Angelfreunde, einheimische, auch fremde, haben geholfen, Vereine und Firmen haben sich gemeldet und viele Menschen, die ich nicht kenne“. Zum Teil kamen große Summen, beispielsweise von der Engel-Apotheke, die erst 300 und dann 1000 Euro spendete. René Wagner könnte so viele Namen nennen: „Ich möchte allen herzlich danken, die mir geholfen haben.“ Etwas über 5000 Euro sind es geworden.

Von Kathrin Kabelitz