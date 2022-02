Eilenburg

Der Fahrkartenautomat am Bahnhof Eilenburg ist in schwarze Folie gehüllt. Ein Ticket für den Zug kann man hier vorerst nicht kaufen. Ein Flatterband mit dem Wort „Polizeiabsperrung“ ist mehrfach um den Automaten gewunden. Um 1.06 Uhr wurde in der Nacht zum Mittwoch der Automat am Bahnhof durch Unbekannte gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung Innenstadt. „Pyrotechnische Gegenstände“ wurden laut der Polizei zur Sprengung genutzt. „Wahrscheinlich wurde Bargeld entwendet. Die genaue Höhe wird aktuell noch ermittelt“, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei prüft jetzt mögliche Zusammenhänge zu weiteren Sprengungen von Fahrkartenautomaten in der Region. Immer wieder passiert das. Erst Mitte Januar war der Automat am Oschatzer Bahnhof betroffen.

„Durch regelmäßige Leerung und die zunehmende bargeldlose Zahlung mit Karten enthalten Automaten selten größere Summen“, so der Sprecher der Deutschen Bahn, „selbst wenn Täter nach Manipulation am Automaten an Geld gelangen, ist dies in der Regel unbrauchbar. Dafür sorgen Farbpatronen in den Geldkassetten, die das Geld bei Erschütterung mit blauer Tinte einfärben.“ Diese Farbe haftet nicht nur am Geld, sondern auch an Händen und Kleidung. Sie ist nicht abwaschbar, deswegen kann die Polizei immer wieder Täter aufgrund dessen stellen. Die Deutsche Bahn sorgt mit regelmäßigen Leerungen, Alarmanlagen sowie Videoüberwachung dafür, dass die Automaten vor Sprengungen geschützt werden. Leidtragende sind immer die Bahnkunden, weil ein Automat meist nicht sofort ersetzt werden kann.

Hier gibt es jetzt Fahrkarten

Die Deutsche Bahn betreibt nach eigenen Angaben rund 7000 Fahrkartenautomaten. Der Anschaffungspreis für einen Selbstbedienungsautomaten liegt bei rund 30 000 Euro.

Den Fahrschein gibt es in Eilenburg jetzt im Reisezentrum – zwischen 6.30 und 17.30 Uhr. „Grundsätzlich können Reisende im Nahverkehr ihre Fahrscheine beim Kundenbetreuer im Zug kaufen, wenn Automaten defekt sind oder es keine Verkaufsstelle gibt“, erklärt der Sprecher der Deutschen Bahn. Außerdem kann man Tickets in der App DB Navigator oder den folgen Apps kaufen: Mooveme, Fairtiq oder Leipzigmove, sowie unter www.mdv.de/tickets/ticketverkauf/

Von Juliane Staretzek