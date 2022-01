Eilenburg

Im Tarifkonflikt beim Mineralwasserabfüller Frankenbrunnen in Eilenburg hat die Unternehmensseite der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ein neues Angebot vorgelegt, teilt die NGG mit. Das letzte Angebot waren 3,4 Prozent oder 3,0 Prozent plus Erhöhung des Weihnachtsgeldes. „Das wären 3,7 Prozent unter dem Strich“, sagte Frankenbrunnen-Geschäftsführer Markus Humpert am Dienstag auf LVZ-Anfrage. Die Gewerkschaft hatte sechs Prozent gefordert und das Angebot abgelehnt. Es kam zum Warnstreik. Am Dienstag hatte die Belegschaft des Betriebes damit ein Zeichen gesetzt. Beginnend mit der Nachtschicht um 4 Uhr verweigerten die Beschäftigten des Getränkeabfüllers Frankenbrunnen die Arbeit. Sie streiken, weil sie ihre Löhne mehr als 31 Jahre nach der Wiedervereinigung an das Lohnniveau des bayrischen Standortes in Neustadt Aisch angleichen wollen, sagte die Gewerkschaft dazu.

Warnstreik beim Mineralwasserabfüller Frankenbrunnen in Eilenburg. Quelle: Gewerkschaft NGG Ost

Zwei Angebote

Nun liegt der neue Vorschlag auf dem Tisch. „Wir haben zwei Angebote gemacht, die inhaltlich auf den gleichen Wert hinauslaufen und 4,9 Prozent in Summe bedeuten. Das eine Modell beinhaltet etwas mehr Weihnachtsgeld und das andere mehr Tariflohn“, sagte Markus Humpert. Bisher sei das Weihnachtsgeld reduziert worden, wenn der Plan nicht erfüllt und das Planziel damit nicht erreicht wurde. Jetzt soll es das Weihnachtsgeld ohne Beschränkungen geben. Der Geschäftsführer sei optimistisch, dass eine Einigung erzielt werden könne und es keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen geben müsse.

Arbeitskampfmaßnahmen vorerst ausgesetzt

Die NGG hat dennoch mögliche weitere Streiks angekündigt. „Der entschlossene Warnstreik hat auf der Arbeitgeberseite zu Bewegung geführt. Wir haben jetzt ein verhandlungsfähiges Angebot, mit dem bestehende Lohnunterschiede zum bayrischen Schwesterstandort abgebaut werden. Über dieses Angebot werden die Mitglieder der NGG im Betrieb beraten und entscheiden. Solange sind vorerst weitere Arbeitskampfmaßnahmen ausgesetzt“, erklärt Verhandlungsführer Christian Ullmann von der NGG.

280 Euro Lohnunterschied derzeit

Wie in anderen Betrieben der Ernährungswirtschaft ist die Lebensmittelgewerkschaft NGG beim Getränkeabfüller Frankenbrunnen mit dem Ziel angetreten, bestehende Lohnunterschiede zu Standorten in den westlichen Bundesländern abzubauen und zu beseitigen. Zum bayrischen Standort des Mineralbrunnenkonzerns in Neustadt Aisch besteht laut NGG derzeit noch ein Lohnunterschied von 280 Euro pro Monat. Im Betrieb in Nordsachsen arbeiten etwa 85 Menschen. 190 Millionen Flaschen werden jährlich in Eilenburg abgefüllt.

Von Frank Pfütze