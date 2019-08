Eilenburg/Hohenprießnitz

Die Feuerwehren sind in diesem trockenen Sommer oft gefordert. Allein bei den Eilenburger Kameraden überschritt die Zahl der Einsätze bereits Ende Juli die 200er-Marke. Die Brände sind dank der schnellen Kameraden in der Regel in kurzer Zeit gelöscht. Die Folgen aber bleiben weit länger zu spüren. Wir haben bei drei Bränden nachgefragt, was weiter passiert ist.

Schäden am Schloss Hohenprießnitz inzwischen beseitigt

1. Brand am Schloss Hohenprießnitz:Bereits in der Nacht zum 11. Dezember hatte am Schloss Hohenprießnitz ein Nebengebäude gebrannt, was Polizeibeamte im Streifendienst zum Glück recht früh bemerkten. Noch in der Nacht war der Verdacht aufgekommen, dass es sich dabei um Brandstiftung handelt. Im Januar hatte Uwe Voigt, Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig, gegenüber der LVZ erklärt, dass „ein technischer Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit“ auszuschließen ist und kündigte umfangreiche Ermittlungen an.

In der Nacht zum 11. Dezember hat am Schloss in Hohenprießnitz ein Nebengebäude gebrannt. Rund 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren waren vor Ort. Quelle: Feuerwehr Hohenprießnitz

Diese führten allerdings zu keinem Ergebnis. Vanessa Fink, Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Leipzig teilte auf eine entsprechend Anfrage der LVZ jetzt mit: „Nach Abschluss der Ermittlungen bleibt die Brandursache, – insbesondere ob fahrlässiges oder vorsätzliches Fehlverhalten ursächlich war – unklar. Gesicherte Anhaltspunkte für einen technischen Defekt ließen sich aber zumindest nicht finden.“ Vor diesem Hintergrund habe die Staatsanwaltschaft das gegen Unbekannt geführte Verfahren im Juni 2019 eingestellt.

Bereits im Januar hatten sich Schlossherr Konrad Obermüller und seine Familie mit einem Empfang und einer Spende in Höhe von 2500 Euro für den Einsatz der Feuerwehrleute bedankt. Inzwischen, so informierte er, sei auch der Schaden weitgehend behoben und von der Versicherung reguliert.

Haus noch immer nicht bewohnbar

2. Brand des Einfamilienhauses am Mühlgraben in Eilenburg: Ein Blitz hatte am Pfingstmontag in das Haus von Peter Burck eingeschlagen. Der 79-Jährige hatte damals gegenüber der LVZ erzählt, dass ihm nach dem gewaltigen Knall sofort klar war, dass es eingeschlagen hatte. Aber er selbst sah nichts an seinem Haus. Kurz darauf stand aber ein Nachbar vor der Tür und sagte: „Bei Ihnen brennt es. Die Feuerwehr ist schon alarmiert.“

In das Einfamilienhaus von Peter Burck hat am 10. Juni ein Blitz eingeschlagen. Quelle: Ilka Fischer

Die Feuerwehr löschte damals vorbildlich, wobei sich allerdings zwei Kameraden leichte Verletzungen zuzogen. Während diese inzwischen wieder voll hergestellt sind, sieht es für das Haus selbst noch nicht so gut aus. Denn ausgerechnet am Tag danach, und damit wenige Stunden bevor eine Notplane übers Dach gespannt war, brachte ein weiteres Gewitter dicke Wolken, aus denen über zehn Liter Regen pro Quadratmeter heraus regneten.

Peter Burck kann damit bis heute nicht in sein Haus zurück, hat bei der Wohnungsgenossenschaft Eilenburg in der Bernhardistraße eine Wohnung bezogen. „Mein Haus soll nun aber in den nächsten Wochen instand gesetzt werden.“ Die Versicherung übernimmt den Schaden.

Mieter ist innerhalb der EWV umgezogen

3. Brand im Sechsgeschosser Windmühlenstraße 23:Versicherung ist für Birgit Bendix-Bade, Chefin der Eilenburger Wohnungsbau- und -verwaltungsgesellschaft (EWV) ebenfalls ein Stichwort. Denn bei dem Wohnungsbrand im obersten Stockwerk am 11. Juli bleibt der Wohnungsinhaber auf seinen Hausrats-Kosten sitzen.

Birgit Bendix-Bade: „Viele Mieter denken immer, dass sie als Mieter keinen Versicherungsschutz brauchen. Doch unsere Versicherung übernimmt zwar die Kosten für das Gebäude, aber nicht die für den Hausrat.“

In einem Wohnhaus in der Eilenburger Windmühlenstraße hat es am 11. Juli gebrannt. Quelle: Kathrin Kabelitz

Der Brand selbst war am späten Abend aufgrund eines technischen Defektes am Kühlschrank ausgebrochen als der Besitzer nicht zu Hause war. Die Katze starb. Die Mieter des gesamten Eingangs mussten vor allem wegen der starken Rauchentwicklung für eine Nacht evakuiert werden, konnten aber am nächsten Tag in ihre Wohnungen zurück. Die eigentliche Wohnung muss dagegen noch beräumt und gesäubert werden und ist nach wie vor nicht nutzbar. Der Mieter hat inzwischen aber bei der EWV eine andere Wohnung bezogen.

