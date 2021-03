Eilenburg

Der Fall sorgte im vergangenen Jahr für große Bestürzung in Eilenburg: An einem Freitagvormittag im Juli 2020 kam es mitten im Stadtzentrum zu einem tödlichen Verkehrsunfall – an einer Kreuzung, die schon länger als Gefahrenherd bekannt ist. Die 29-jährige Transporterfahrerin Denise S.* bog vom Kornmarkt kommend links in die Torgauer Straße ab und übersah dabei eine 79-jährige Passantin, die gerade die Straße überquerte. Die Seniorin, die etwa auf Höhe der Sparkasse von dem Wagen überrollt wurde, verstarb an den Folgen der Kollision.

79-Jährige beim Abbiegen übersehen

Am Dienstag musste sich Denise S. nun wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Eilenburg verantworten. Die Bad Dübenerin gab an, die Seniorin beim Abbiegen nicht gesehen zu haben. Sie selbst hat seit dem Unfall mit psychischen Problemen zu kämpfen, befindet sich in psychologischer Behandlung, nimmt Medikamente und kann bis heute nicht an den Unfallort zurückkehren.

Im Verlauf des Prozesses versuchte die Vorsitzende Richterin Petra Wendtland, den Ablauf des Unfalls so genau wie möglich zu rekonstruieren. Eine 19-jährige Eilenburgerin und ihr Großvater fuhren gerade auf der Torgauer Straße, als Denise S. vor ihnen einbog und den folgenschweren Fehler beging. Die Zeugin erinnert sich unter Tränen an den Vorfall: „Ich habe im letzten Moment noch die Frau vor dem Transporter gesehen und dachte: Oje, das wird knapp. Im nächsten Moment war sie auch schon verschwunden und kam dann unter dem Auto hervorgerollt.“ Weder sie noch ihr Großvater konnten jedoch mit Sicherheit sagen, aus welcher Richtung die Passantin die Straße überquert und wo genau sie sich zum Zeitpunkt der Kollision befunden hatte.

Lesen Sie auch:

Eilenburg: 79 Jahre alte Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Nach tödlichem Unfall in Eilenburg: Seniorenrat fordert Zebrastreifen

DEKRA-Gutachter: „Unfall hätte vermieden werden können“

Hier konnte ein technischer Sachverständiger der Dekra Abhilfe schaffen: Mithilfe einer 3D-Computersimulation und einer Begutachtung der Verletzungen fand der Experte heraus, dass das Opfer von links nach rechts – also in Richtung Sparkasse – die Straße überquert hatte. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe sie sich auf der Fahrspur von Denise S. nahe der Straßenmitte befunden. Hätte Denise S. die Passantin gesehen und wäre rechtzeitig auf die Bremse gestiegen, hätte der Unfall laut dem Sachverständigen vermieden werden können.

Verteidiger fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft berücksichtigte, dass die Angeklagte selbst durch den Unfall psychische Folgen davongetragen hat, forderte aber wegen der Vermeidbarkeit des Unfalls trotzdem eine Gesamtgeldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 30 Euro.

Verteidiger Falk Oettler hielt die Schuld von Denise S. hingegen keineswegs für bewiesen: „Das war eine Verkettung unglücklicher Ereignisse“, führte er aus, „es geht hier um Bruchteile von Sekunden.“ Hätte seine Mandantin vor dem Abbiegen zunächst nach links und dann nach rechts geschaut, wäre es seiner Auffassung nach möglich, dass sich die Passantin zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der Fahrbahn befunden hatte. Aufgrund der Zweifel an der Schuldigkeit seiner Mandantin forderte er den Freispruch.

Urteil: Geldstrafe und Fahrverbot

Davon ließ sich Richterin Wendtland jedoch nicht überzeugen. „Ortskundige wissen, dass an dieser Stelle viel Fußgängerverkehr herrscht und müssen besonders Acht geben“, erklärte sie. Zudem müsse vor allem das Opfer im Zentrum stehen: „Die Seniorin war zwar schon 79, aber immer noch kerngesund und hätte gut und gerne noch ein langes Leben haben können.“ Sie verurteilte die Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung zu einer Gesamtgeldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 30 Euro sowie einem Monat Fahrverbot. Denise S. selbst hatte das letzte Wort vor der Urteilsverkündung und beteuerte noch einmal: „Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass das alles so passiert ist.“

Von Robin Knies