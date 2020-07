Nach tödlichem Verkehrsunfall in Eilenburg: Polizei sucht Zeugen

Eilenburg

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Eilenburg am Freitag werden nun dringend Zeugen gesucht. Gegen 10.40 Uhr wollte eine Autofahrerin mit einem VW T 5 von der Straße Kornmarkt auf die Torgauer Straße in Richtung Markt abbiegen. Beim Auffahren, kurz nach dem Einmündungsbereich, erfasste sie mit ihrem Auto eine 79 Jahre alte Fußgängerin, die gerade die Torgauer Straße überquerte. Die 79-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung und sucht dringend Zeugen, die das Verhalten der Fußgängerin beim Betreten beziehungsweise Überqueren der Fahrbahn sowie das Fahrverhalten der Autofahrerin wahrgenommen haben. Die Zeugen werden gebeten, sich an den Verkehrsunfalldienst der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Schongauerstraße 13, Telefon 0341/255-2847) zu wenden.

Von LVZ