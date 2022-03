Nach zwei Bränden in Sprotta und Battaune: Das ist der Stand

Sprotta/Battaune

Das letzte März-Wochenende 2022 war rein wettertechnisch gesehen ein traumhaftes – für viele Menschen in der Gemeinde Doberschütz angesichts zweier verheerender Feuer allerdings ein tragisches.

In Sprotta war wie berichtet am Freitagnachmittag ein Brand auf einem Betriebsgelände in der Kirchstraße ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute von verschiedenen Wehren aus der Region löschten bis tief in die Nacht. Ein 36-jähriger Mann wurde schwer verletzt, ein 45-Jähriger wurde vor Ort ambulant behandelt. In Battaune brannte in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhaus. Auch hier waren Rettungskräfte mehrerer Wehren über Stunden im Einsatz. Ein 59-jähriger Mann musste tot aus dem Haus geborgen werden, eine 28-jährige Frau wurde verletzt.

Spezialisten ermitteln die Ursachen für beide Brände

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zur Todesursache des Mannes und zu den Gründen, wie es zu den beiden Bränden gekommen ist, gibt es noch nicht. „Aktuell laufen die Untersuchungen noch“, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig am Montagvormittag. Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden gibt, lägen nicht vor.

In Sprotta hatte sich der Brandursachenermittler am Sonnabend auch mittels einer von der Feuerwehr Schkeuditz georderten Drohne einen ersten Überblick verschafft, es wird aber noch einen zweiten Ortstermin geben. In Battaune war die Kriminalpolizei auch noch am Sonntag vor Ort und hat das Haus abgesperrt. Die Polizei sorgt derzeit dafür, dass keine unbefugten Personen rein können und damit eventuelle Spuren verwischen. Auch hier kann die Brandursache abschließend aber erst dann untersucht werden, wenn der beim Löschen verwendete Schaum weg ist und der Brandursachenermittler vor Ort war.

In beiden Fällen ist von einem enormen Sachschaden auszugehen. Beziffert hat die Polizei diesen aber noch nicht.

Frau aus dem Brandhaus wird im Rasthof untergebracht

Noch ganz erschüttert ist auch der Doberschützer Bürgermeister Roland Märtz (CDU) am Montagvormittag. „Das Wochenende hätte ich streichen können. Ich habe mir in 32 Jahren ein dickes Fell zugelegt, aber das ist zu fett. Ich habe am Sonntag nur noch gedacht, lasst den Tag zu Ende gehen.“

In der Tat wird dieses Wochenende wohl ob seiner tragischen Umstände unvergessen bleiben. Der bei dem Hausbrand in Battaune leblos geborgene 59-jährige Mann, bei dem es sich um einen Feuerwehrkameraden handelte, lebte mit seiner Schwester und deren Tochter in dem Haus in der Hauptstraße. Während die Schwester zur Brandzeit nicht vor Ort war, musste die 28-jährige Nichte über das Dachfenster von der Feuerwehr gerettet werden. Sie wird derzeit wegen der Rauchgasvergiftung im St.-Georg-Krankenhaus in Leipzig behandelt. „Die Feuerwehr hat mich dann noch am Sonntagmorgen informiert“, so Bürgermeister Roland Märtz, „dass wir eine obdachlose Person haben.“ Die Gemeinde habe sich sofort darum gekümmert und die Schwester des Toten vorerst im Rasthof Doberschütz kostenfrei untergebracht.

Brand in Sprotta: Ermittlungen laufen

Der Brand auf einem Firmengelände in Sprotta, bei dem zwei Männer verletzt wurden, verlief da im Vergleich schon fast glimpflich. Hier hatte die Sprottaer Feuerwehr nicht nur eine Person dank des Aufbrechens eines vergitterten Fensters retten können, sondern vor allem das Übergreifen auf benachbarte Lagerhallen, außen liegende Reifenstapel und auf die Betriebs-Tankstelle der Agrargenossenschaft Sprotta verhindern können.

Ihr täglicher Newsletter aus Eilenburg Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Eilenburg direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem Gelände befindet sich eine Betriebstankstelle

Karsten Ittner, einer der beiden Vorstände der Agrargenossenschaft Sprotta, die die Brandhalle an Fahrzeugteile-online, 2K Service und Vertriebs GmbH mit Sitz in Thallwitz schon vor einigen Jahren vermietet hat, relativiert aber gegenüber der LVZ eine ursprüngliche Angabe über ein nahes, 100 000 Liter fassendes Diesellager. „Wir betreiben hier eine ganz normale Betriebs-Tankstelle.“ Die habe nicht nur einen gewissen Abstand zur Halle, Diesel sei zudem schwer entflammbar. Und, so Karsten Ittner, betrage das Gesamtvolumen nur rund 36 000 Liter, wovon wiederum nur ein Viertel genutzt werde.

Von Ilka Fischer und Kathrin Kabelitz