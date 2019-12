Nachgefragt: Wie läuft Weihnachtsgeschäft in Eilenburg?

Eilenburg

Eilenburg hat viele Läden zu bieten. Und man kann auch durchaus in der Weihnachtszeit in den Geschäften der Innenstadt fündig werden. Ein Duftstrauß als weihnachtliche Blumendekoration oder vielleicht ein Gutschein für eine neue Brille gefällig? Gibt es alles. Und wer sich selbst beschenken möchte, kann sich vielleicht einen Fernseher vom Weihnachtsmann wünschen.

Aber egal in welcher Branche die Händler in der großen Kreisstadt tätig sind, über eines sind sie sich alle einig: Der Online-Handel macht kleinen Geschäften zu schaffen.

Wer Beratung braucht, kommt weiterhin

Jens Garbrecht vom Elektornikfachhandel EP Garbrecht sagt zwar: „Wer den Bedarf zur Beratung hat, kommt natürlich doch noch in den Laden. Aber so ein Online-Einkauf ist sehr viel schneller abgewickelt.“ Auch Anja Winkler, Inhaberin von Lufts Tabakshop, beklagt das Shopping im Netz. Die Tabakwaren und Zubehör, wie Zippos und Pfeifen hole sich der Verbraucher in letzter Zeit vermehrt aus dem World Wide Web.

Stammkunden kommen immer

Dennoch sind sie einigermaßen zufrieden, denn so ganz abgeflacht sei das Geschäft dann doch nicht. Trotz der Bequemlichkeit des Einkaufs vorm Bildschirm gäbe es auch Kunden mit Sonderwünschen, sagt Winkler. Die treuen Stammkunden seien auf jeden Fall immer dabei. „Es gibt doch noch viele Menschen, die vor Weihnachten dann lieber in die Fachgeschäfte gehen“, so Winkler. Weihnachtspäckchen und Eilenburger Pralinen laufen dennoch prima. Die Süßigkeiten seien sogar bis nach Kanada verschickt worden, sagt sie.

Von Elena Boshkovska