Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Hier gibt es aktuelle Informationen aus Bad Düben und Eilenburg.

Notbetreuung auch in den Osterferien

Auch jetzt in den Osterferien ist in Eilenburg für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen in Abstimmung mit Schul- und Hortträger während der üblichen Unterrichts- und Hortzeiten ein Notbetreuungsangebot abgesichert. Darauf weist die Stadtverwaltung Eilenburg hin. Als städtische Einrichtungen sind davon der Hort in der Grundschule Berg sowie der Hort Belian im Stadtzentrum betroffen. Die Betreuungslösung für die Osterferien: Im Hort Belian findet für die notbetreuten Kinder planmäßig die Betreuung durch den Hort statt, die Schulleitung ist trotzdem anwesend. Die Kinder im Hort Berg werden bis 11 Uhr durch die Schule und anschließend im Hort betreut.

Anzeige

Auch in Bad Düben geht die Notbetreuung in Kitas und Hort in den Osterferien ebenfalls weiter. Eine Änderung gibt es allerdings: Die beiden Kinder, die in der Heide-Grundschule betreut werden, gehen in dieser Woche in die Kita Märchenland, weil die Lehrer ebenso wie die Schüler Ferien haben.

Straßensperrungen in Eilenburg

Am Mittwoch und Donnerstag wird die Windmühlenstraße in Eilenburg voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung eines defekten Trinkwasserhausanschlusses. Zwischen dem 20. und 30. April kommt es zudem zu Behinderungen in der Puschkinstraße. Der Abschnitt zwischen Gabelweg und Dübener Landstraße wird zur Einbahnstraße. Die Fahrtrichtung von Gabelweg in Richtung Dübener Landstraße bleibt bestehen. Hier erfolgen Straßenreparaturarbeiten.

Neue Bücher in der Bibo – Vorbestellungen möglich

Die Stadtbibliothek Eilenburg ist geschlossen – dennoch kann die Einrichtung zahlreiche Neuerscheinungen vermelden, die nach der Schließung ausgeliehen werden können. Eine aktuelle Liste finden Interessierte unter www.kulturunternehmung.de/bibliothek.php unter „Bücher“ beziehungsweise per Link auf Facebook. Vorbestellungen dafür nimmt die Bibo ab sofort per Mail entgegen an bibliothek@eilenburg.de. Neuerwerbungen für Kinder folgen.

81 neue Bäume für Bad Düben

Insgesamt 81 Bäume pflanzt das Bad Dübener Unternehmen Öko-Service Mehrer im Stadtgebiet der Kurstadt sowie in den Ortsteilen von Bad Düben. Bei den bis zu vier Meter hohen Jungbäumen handelt es sich unter anderen um Linden, Buchen, Wildkirsche, Platanen und Schmuckeschen. Die Arbeiten begannen letzte Woche und gehen diese Woche weiter. Allein 43 Bäume kommen dabei auf die ehemalige Militärbrache in der Durchwehnaer Straße, gegenüber des evangelischen Schulzentrums.

Diana Weske und Stavri Bena vom Öko-Service Mehrer aus Bad Düben haben 43 Bäume auf der ehemaligen Militärbrache in der Durchwehnaer Straße gepflanzt. Quelle: Steffen Brost

„Das sind Ersatzpflanzungen, die mit dem Abriss der ehemaligen Militärgebäude zu tun haben“, erklärt Christiane Schur von der Stadtverwaltung. Im Vorjahr erfolgte auf dem Gelände der Abriss der mehrgeschossigen Unterbringungs- und Versorgungsgebäude der ehemaligen NVA-Unteroffiziersschule Harry Kuhn. bro

Von lvz