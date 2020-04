Nachrichten aus Bad Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Aus für zwei große Feste in der Heide

Zwei der größten Festen in der Dübener Heide fallen nunmehr der Corona-Krise zum Opfer: Der Verein Dübener Heide hat das für den 3. Mai geplante Naturparkfest an der Friedrichshütte abgesagt – und den Ende Juli geplanten Internationalen Holzskulpturenwettbewerb in Tornau. Die Feste haben stets rund 1000 beziehungsweise bis zu 7000 Besucher alljährlich angezogen. Ersatztermine für dieses Jahr wird es nicht geben – die Corona-Krise und ihre weiteren Folgen bezüglich der Einschränkungen seien nicht absehbar, hieß es aus Vereinskreisen.

Dabei fallen derzeit nicht nur große Feste in der Dübener Heide aus. Auch kleinere Veranstaltungen sind vorerst gestrichen – so die geplante Ausstellung zu 30 Jahre Verein Dübener Heide, die eigentlich seit Ostern im Naturparkhaus in Bad Düben zu sehen sein sollte. Die werde aber nicht gänzlich gestrichen, informierte der Verein, sondern soll zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Alles hängt von weiteren Lockerungen ab und wann das Naturparkhaus wieder öffnet.

Neue Lampen und Akustikdecken fürs Schwalbennest

In der Eilenburger Kindertagesstätte Schwalbennest wurde im Februar und März die Deckenbeleuchtung erneuert, zudem erhielten die Gruppenräume eine verbesserte Akustik. Wie die Stadtverwaltung Eilenburg mitteilte, konnten diese Maßnahmen nun abgeschlossen werden. Die Vorbereitungen dazu erfolgten bereits 2019, begonnen wurden sie aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Deckenbeleuchtung aber erst jetzt. Aufgrund von technisch notwendigen Maßnahmen an der Elektroinstallation wurde die Beschichtung der Wand- und Deckenflächen neu gestaltet. Dies geschah noch im laufenden Kita-Betrieb – der derzeit aber weitgehend ruht. Aufgrund der aktuellen Situation wird nur eine Notbetreuung angeboten.

Die Eilenburger Kita Schwalbennest hat Deckenbeleuchtungen und Akustikdecken bekommen. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Experte berät Händler und Dienstleister

Hilfe für Eilenburgs Dienstleister und Händler: Alexander Schmidt, Betriebsberater beim Handelsverband Sachsen, beantwortet am 28. April ganz individuelle unternehmerische Fragestellungen. Aktuelle Herausforderungen, Ideen und konkrete Vorhaben können per Telefon oder über den Online-Videodienst Skype besprochen werden. Themenfelder, wie die Beantragung von Fördermitteln und Soforthilfen, betriebswirtschaftliche Steuerungsmöglichkeiten, Neuausrichtung des Geschäfts, Möglichkeiten des Marketings, Kunden (zurück)gewinnen, Energie und Kosten sparen oder neue Unternehmen gründen, können Gesprächsgegenstand sein.

Zur Vereinbarung eines Termins zwischen 8 und 18 Uhr rufen Interessierte unter 0341 6881879 an oder senden eine E-Mail an hvs-leipzig@handel-sachsen.de. Angegeben werden sollen die Präferenz für Telefon oder Skype und das gewünschte Thema.

Streicher-Konzert findet nicht statt

Wegen der Corona-Pandemie kann auch das für 15. Mai im Bürgerhaus Eilenburg geplante Musikschul-Konzert „Streicher sind klasse“ nicht stattfinden. Das teilte Eilenburgs Musikschul-Chefin Gabriele Hammerman mit. Zur aktuellen Situation an der Musikschule sagt sie: „Auch bei uns findet zur Zeit kein Unterricht statt. Viele Lehrer arbeiten wie so viele von zu Hause und nutzen die diversen Möglichkeiten des Online-Unterrichts. Wir freuen uns, unsere Schüler auf diesem Wege zu sehen und Tipps zum täglichen Üben zu geben. Es ist eine ganz andere Art des Unterrichtens. Macht Spaß, ist aber natürlich kein Vergleich zum Unterricht in der Musikschule. Ich freue mich schon jetzt, und bestimmt auch alle meine Kollegen, liebe Schüler bald wieder persönlich in der Musikschule, der Grundschule, im Gymnasium oder in Kindergärten zu sehen. Wir müssen noch Geduld haben.“ Der Dank gehe dabei auch an die Schüler, die diese Art des Unterrichts nutzen, an die Eltern und Kollegen.

